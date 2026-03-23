美式大賣場好市多（Costco）是不少人會去採買日常用品、食材的好地方，不過根據外媒報導，有好市多店員及會員透露，好市多會員的「5大NG行為」，像是在賣場出口找收據、排隊結帳把會員卡放在輸送帶、堵住通道、停車場搶車位、在賣場奔跑等，不僅可能造成其他消費者不便，還會讓賣場動線塞住，害其他人暴露在危險之中。
外媒《Delish》根據好市多員工和國外論壇Reddit的會員發表的抱怨文，整理出好市多常見的5大NG行為，包括占據賣場內通道、到門口才在找結帳收據等，害大家全部塞在一起，還有人會在賣場裡橫衝直撞，害別人受傷。
好市多5大NG行為
1、會員卡放在輸送帶：如果把會員卡放在輸送帶上，很容易讓卡片掉進輸送帶的縫隙中，導致卡片「消失」，員工要花時間把縫隙中卡片拿出來，讓結帳速度變慢，建議可以先把會員卡拿在手上，結帳時把會員卡交給店員。
2、在停車場搶車位：好市多每到假日車位總是一位難求，許多人會占據車位，或是在停車場高速行駛搶車位，這種行為很容易發生危險。
3、為了試吃擋住動線：好市多經常會有試吃活動，有些會員在拿到試吃品後，會直接站在原地開始吃，並且跟同行的人聊天，阻礙其他排隊的人和路過的消費者，應該在拿到試吃品後繼續前進，不要擋住通道。
4、在賣場裡奔跑：在好市多推著推車奔跑相當危險，萬一撞到其他消費者，很可能會導致受傷，在任何一家賣場、超市，都不應該奔跑。
5、結完帳把收據亂塞：結完帳後，好市多賣場出口會有確認收據的員工，如果亂塞收據，到了出口才在找，將導致後方也要離開的會員全部塞在一起，建議最好把收據拿在手上，加速員工確認收據。
資料來源：《Delish》
我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多5大NG行為
1、會員卡放在輸送帶：如果把會員卡放在輸送帶上，很容易讓卡片掉進輸送帶的縫隙中，導致卡片「消失」，員工要花時間把縫隙中卡片拿出來，讓結帳速度變慢，建議可以先把會員卡拿在手上，結帳時把會員卡交給店員。
2、在停車場搶車位：好市多每到假日車位總是一位難求，許多人會占據車位，或是在停車場高速行駛搶車位，這種行為很容易發生危險。
4、在賣場裡奔跑：在好市多推著推車奔跑相當危險，萬一撞到其他消費者，很可能會導致受傷，在任何一家賣場、超市，都不應該奔跑。
5、結完帳把收據亂塞：結完帳後，好市多賣場出口會有確認收據的員工，如果亂塞收據，到了出口才在找，將導致後方也要離開的會員全部塞在一起，建議最好把收據拿在手上，加速員工確認收據。
資料來源：《Delish》