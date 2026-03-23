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立法院內政委員會今（23）日邀請陸委會、海基會報告並備詢，民眾黨中配立委李貞秀在確認議事錄之際率先發難，在質詢時民眾黨再出招，祭出「聯合質詢」要讓李貞秀成功質詢官員，由國民黨召委廖先翔重複李貞秀質詢內容，以此成功質詢陸委會。對此，民進黨團總召蔡其昌開轟，「可以這樣無視法律硬上嗎？」立法院內政委員會今（23）日邀請陸委會、海基會報告並備詢，經協商後決定李貞秀仍能上台但分開發言，但在質詢時陸委會主委邱垂正靜默，透過國民黨召委廖先翔重複質詢內容，邱垂正才回應召委所提問題，並重申「李貞秀女士」未依法放棄中國戶籍國籍，強調對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆質詢，就是違憲《違法》的行為，「政府依法行政，不可能知法犯法」。對於李貞秀「抱團質詢」的舉動，蔡其昌今日在臉書首度開轟，「在立法院只要有雙重國籍，就是不可以當中華民國立法委員。這有很難懂嗎？可以這樣無視法律硬上嗎？」貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「內政委員會現在每天演鬧劇」、「為什麼不直接強制驅離呢？」、「政府硬起來」、「靠著有友黨撑腰」、「裝睡的人是叫不醒的」。