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民進黨選對會今（23）日召開會議，會後發言人吳崢轉述開會結果，說明今聚焦兩方面，一部分是外界都很關心的縣市長人選提名，另一方面是選對會有收到桃園市議員參選人胡家智違反黨紀的案件，選對會決議將建請中執會暫緩提名，並送中評會來調查。而外界關注包括台北、桃園市長人選，都在做最後綜合斟酌，「應該是下一次選對會開會（4月7日），就會有具體的結論來產生」。吳崢轉述今日選對會會議內容，今聚焦兩方面，包括外界都很關心的縣市長人選提名，另一方面是選對會有收到桃園市議員參選人胡家智違反黨紀的案件。吳崢表示，在人選的部分，選對會委員持續針對現今未提名縣市做討論，現在都聚焦在最後階段幾位人選的綜合斟酌，「據了解應該是下一次選對會開會（4月7日），就會有具體的結論來產生」。而在胡家智涉嫌賄選方面，吳崢指出，選對會今天接到檢舉疑似賄選案件，選對會最後也做成決議，要把這案件建請中執會來暫緩提名，並送中評會進行相關調查。據悉，桃園市長人選將由法務部政務次長黃世杰出線，因其公務身分緣故還需時間交接；而台北部分，包括立委吳思瑤與王世堅都明確表達無參選意願，因此又收斂了提名人選。