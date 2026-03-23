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▲東南亞霸主外送平台、叫車服務龍頭Grab即將收購台灣foodpanda。（圖／Grab官網）

foodpanda台灣發聲：消費者權益不受影響

foodpanda台灣回應，在收購案完成之前，foodpanda均維持正常運營，所有服務、消費者權益、合作關係及營運模式，皆不會受此協議影響

▲東南亞外送龍頭Grab宣布收購台灣 foodpanda，台灣將成為Grab第9個市場。（示意圖／Pexels）

Grab進軍台灣！創辦人：看好台灣市場潛力

東南亞外送平台霸主、叫車服務龍頭Grab即將進軍台灣市場！foodpanda的母公司德商Delivery Hero今（23）日與Grab簽署協議，規劃以6億美元（約新台幣192億元）現金價格，將台灣市場外送業務（foodpanda台灣）轉由Grab經營。德商Delivery Hero表示，此項交易仍須經公平會等主管機關審查核准，預計將於2026年下半年完成審查流程。有「東南亞Uber」之稱的外送平台Grab今（23）日宣布，將以6億美元（約新台幣192億元）現金收購德商Delivery Hero旗下foodpanda在台灣的外送事業，交易仍須主管機關核准及符合交割條件，foodpanda台灣的母公司、Delivery Hero共同創辦人暨執行長Niklas Östberg表示，台灣foodpanda團隊打造了極為成功的業務，對foodpanda台灣的努力深表感謝。這筆交易規模龐大，很高興能達成此次現金交易，也反映出台灣市場的吸引力與業務實力。Grab執行長暨共同創辦人陳炳耀指出，台灣約2300萬人口，對行動服務需求強勁，且消費模式與東南亞市場相似，看好餐飲與生鮮外送的成長潛力。完成收購後，Grab版圖將涵蓋台灣21個城市，並結合現有的AI技術與營運經驗，以及foodpanda既有的在地網絡。陳炳耀提到，此次收購將是Grab進軍台灣市場的重要里程碑，憑藉在東南亞的經驗，相信能順利拓展台灣業務。在交易完成前，Delivery Hero將持續維持foodpanda台灣正常營運，為用戶與合作商家提供最佳服務。