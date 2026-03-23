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國民黨新竹縣長初選電話民調將在25日到27日登場，28日將舉行黨員投票，上演現任立委徐欣瑩對決新竹縣副縣長陳見賢。不過，根據周刊報導，徐欣瑩團隊主任上月在竹北土地公廟舉辦民調教戰活動，現場發放餐盒並留影存證，遭外界質疑涉嫌期前賄選。立委徐欣瑩今（23）日則在臉書發文，提出3大要求，呼籲立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。陳見賢團隊則表示，徐欣瑩團隊涉嫌賄選醜聞，要求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲之黨紀處分。徐欣瑩在臉書上指出，基於她對黨的忠誠與對選民的負責，提出以下3大要求：一、立即暫停初選：鑑於重大新事證曝光，現有初選程序已失去正當性，應立即終止。二、啟動排黑審查：考紀會應主動調閱資料，針對陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽之行為進行實質審查。三、撤銷參選資格：若查證無誤，應立即撤銷陳見賢之提名登記資格，並重申國民黨排黑之堅定立場。陳見賢競選辦公室反擊表示，據媒體報導，徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，此舉已公然踐踏國民黨清廉選舉之核心價值。若不嚴懲，將動搖社會對本黨之信任基礎。建請考紀會即刻啟動調查，若涉及違反選罷法及黨規之實，應取消其初選資格，以維護制度尊嚴。陳見賢競辦表示，徐欣瑩為遂行個人政治利益，長期散布不實資訊，對黨內同志進行惡意抹黑，嚴重撕裂黨內團結。針對其近期一連串毀謗行徑，我方已正式委請律師提起訴訟，必將透過司法途徑追究到底，絕不寬貸，務使造謠者承擔法律後果。陳見賢競辦指出，徐欣瑩於登記時雖簽署初選公約，事後卻拒絕對外承諾遵守「團結不脫黨」之約定，片面毀約，違背初選規範，已失去參選資格。此舉更暴露其視黨紀為無物、視政黨為工具之心態。自去年底以來，其屢次公開挑戰國民黨，種種行徑已證明其對本黨毫無忠誠感可言。「我們嚴正呼籲徐欣瑩女士，若無意遵守制度、造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害本黨且撕裂團結的政治操作。」陳見賢競辦強調，陳見賢具備合法參選資格，始終遵照黨章參與初選，未來將持續堅守國民黨制度、嚴格遵守初選規定，全力爭取國民黨提名參選新竹縣長。