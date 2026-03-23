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▲鳶嘴山登山繩遭蓄意割斷(圖／警方提供2026.3.23)

登山熱點「鳶嘴山」驚傳惡意破壞公物事件，恐危及山友生命安全！林業及自然保育署臺中分署(20 )日接獲通報，位於鳶嘴山步道27.3K支線的多處攀爬輔助繩索遭人為破壞。警方與林保署獲報後立即展開調查，初步發現受損範圍長達650公尺，多處繩索疑似遭割斷或鬆綁，情節嚴重。林保署臺中分署表示，鞍馬山工作站護管員（巡山員）在接獲通報後第一時間趕赴現場。經實地檢視，發現自雪山路27.3K鳶嘴登山步道上方200公尺處起，往上延伸全長約 650 公尺的範圍內，共有28處由公部門裝設的引導繩索遭到人為惡意破壞，手法包括割斷及蓄意鬆綁。由於鳶嘴山步道以地勢崎嶇、陡峭著稱，許多路段極度依賴繩索作為攀爬與平衡的輔助，該批導引繩索遭大規模破壞，對登山民眾造成極大的安全隱患，稍有不慎便可能引發墜落意外。台中市和平警分局對此高度重視，隨即指派偵查隊及雪山派出所會同相關單位前往現地蒐證。警方指出，登山繩索屬政府公物設施，刻意毀損已明確觸犯「刑法」第 138 條「毀損公物罪」；此外，因該行為足以造成登山者生命危險，亦涉嫌刑法第 185 條「不確定故意之公共危險罪」，後續將面臨法律嚴裁。警方嚴正警告，若因繩索遭破壞而導致山友受傷或死亡，行為人除刑事責任外，還需承擔鉅額的民事損害賠償。林保署與警方共同呼籲，山林安全不容挑釁。若有山友於近日在該路段發現可疑人士、不明跡證，或持有行車紀錄器等相關線索，請踴躍向和平警分局偵查隊或雪山派出所提供資訊。政府機關將持續加強巡查，維護親山環境的安全，守護登山民眾的生命保障。