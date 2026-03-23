我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。此話一出，立刻掀起外界質疑執政黨「非核家園」的立場，也讓綠營內部、支持者炸鍋。對此，粉專政客爽今（23）日表示，反核青鳥聽到這些話大概也是暈倒，「民進黨應該率先連署罷免賴清德啊」。政客爽今日在臉書發文表示，「真的不知道賴清德在講什麼Ｘ話，所謂的非核家園到賴清德談重啟核二、核三，也就過了幾個月而已。」政客爽狠酸，現在賴清德大讚去年核三停轉就代表非核家園目標已達到，「阿你反核運動搞幾十年就打算非核幾個月哦而已？笑死，反核青鳥聽到這些話大概也是暈倒。就像昨天沒抽菸自己認為是戒菸成功，今天繼續抽的理由就是『已經戒菸成功了』。這是什麼幹話螺旋？」政客爽直言，整個民進黨一團混亂，沒人知道怎麼幫賴清德圓回來，一起被賴清德打臉，「說好支持核三重啟就該被大罷免，民進黨應該率先連署罷免賴清德阿～」。貼文一出，網友們紛紛留言表示，「沒核電穩慘的」、「這個道理跟少子化辦公室一樣，成功不花錢達到少子化了，還不謝恩」、「我今天都沒罵髒話，所以我是不罵髒話的人」、「青鳥很好騙」、「昨天一天沒吃飯，所以我減肥成功了」。