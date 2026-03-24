塔羅牌老師艾菲爾表示，3月下旬隨著火星與木星三分相逐漸成形，象徵行動力與幸運同步放大，整體運勢轉為積極上升，過去卡關的規劃將逐漸順利推進。龍、馬、狗、虎、猴5生肖將迎來突破契機，在這波能量帶動下，執行力明顯提升，潛藏機會陸續浮現，過去停滯的計畫有望重新啟動。此時適合果斷執行、積極嘗試，無論是事業拓展、人際合作或策略轉型，都可能帶來實質收穫，是將想法轉為成果的關鍵時刻。
火木三分相能量爆發！5生肖運勢大翻轉：財運啟動
生肖龍：飛龍在天 財氣隨行而至
屬龍者在這波能量推動下，事業動能全面啟動，長期累積的實力將迎來爆發點。無論是主動爭取高難度任務，或在商務場合展現說服力，都能讓合作方改變態度、提高信任。每一步行動都更容易轉化為實質回報，不僅提升職場能見度，也吸引資金與資源靠攏。只要持續維持高姿態與企圖心，財富與名聲將同步成長。
生肖馬：一馬當先 停滯計畫突圍
屬馬者在本命年加持下，行動力與續航力同步提升。過去因瑣事卡住的計畫，有望在短時間內迎來關鍵突破，甚至出現突發轉機。某些長期無法解決的問題，可能因一個訊息或契機突然明朗，讓進度快速推進。運勢加持之下，無論面對新領域或棘手對象，都能順利應對，適合把握節奏全力衝刺。
生肖狗：品牌共振 盟約定下基石
屬狗者在人際與合作運勢上表現突出，特別適合發展長期合作關係或跨品牌結盟。透過深入交流與理念整合，有機會建立穩定且具未來性的合作模式。這段期間貴人運強勁，過去猶豫不決的合作機會，現在反而更容易談成。只要展現誠意與專業，有望簽下對未來數年發展具有關鍵影響的合約。
生肖虎：春風化雨 誤會冰釋破冰
屬虎者將迎來人際關係的轉機，過去因個性直率或溝通方式產生的誤解，有機會在近期逐步化解。無論是一句簡單問候或偶然互動，都可能成為關係修復的契機。整體氛圍轉為柔和，讓情感與社交逐漸回溫。當關係恢復順暢，原本的阻力也會轉為助力，帶動整體發展。
生肖猴：靈活應變 奇襲轉化商機
屬猴者在變動環境中展現優勢，敏銳度與反應速度成為關鍵資產。面對市場或局勢變化，能迅速捕捉機會並調整策略，進而轉化為實際收益。這段時間適合跳脫既有思維，大膽嘗試不同模式。憑藉靈活應變與執行力，有機會在混亂中找到突破口，搶先取得成果。
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
生肖龍：飛龍在天 財氣隨行而至
屬龍者在這波能量推動下，事業動能全面啟動，長期累積的實力將迎來爆發點。無論是主動爭取高難度任務，或在商務場合展現說服力，都能讓合作方改變態度、提高信任。每一步行動都更容易轉化為實質回報，不僅提升職場能見度，也吸引資金與資源靠攏。只要持續維持高姿態與企圖心，財富與名聲將同步成長。
生肖馬：一馬當先 停滯計畫突圍
屬馬者在本命年加持下，行動力與續航力同步提升。過去因瑣事卡住的計畫，有望在短時間內迎來關鍵突破，甚至出現突發轉機。某些長期無法解決的問題，可能因一個訊息或契機突然明朗，讓進度快速推進。運勢加持之下，無論面對新領域或棘手對象，都能順利應對，適合把握節奏全力衝刺。
屬狗者在人際與合作運勢上表現突出，特別適合發展長期合作關係或跨品牌結盟。透過深入交流與理念整合，有機會建立穩定且具未來性的合作模式。這段期間貴人運強勁，過去猶豫不決的合作機會，現在反而更容易談成。只要展現誠意與專業，有望簽下對未來數年發展具有關鍵影響的合約。
生肖虎：春風化雨 誤會冰釋破冰
屬虎者將迎來人際關係的轉機，過去因個性直率或溝通方式產生的誤解，有機會在近期逐步化解。無論是一句簡單問候或偶然互動，都可能成為關係修復的契機。整體氛圍轉為柔和，讓情感與社交逐漸回溫。當關係恢復順暢，原本的阻力也會轉為助力，帶動整體發展。
生肖猴：靈活應變 奇襲轉化商機
屬猴者在變動環境中展現優勢，敏銳度與反應速度成為關鍵資產。面對市場或局勢變化，能迅速捕捉機會並調整策略，進而轉化為實際收益。這段時間適合跳脫既有思維，大膽嘗試不同模式。憑藉靈活應變與執行力，有機會在混亂中找到突破口，搶先取得成果。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。