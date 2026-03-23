台灣外送平台再度拋出震撼彈！東南亞外送龍頭 Grab 今（23）日宣布以 6 億美元現金（約新台幣 192 億元）收購台灣 foodpanda，預計於 2026 年下半年完成。消息曝光後也讓人不禁回想 2024 年 Uber 併購 foodpanda 失敗的事件，最終 Uber 白白賠了 82 億「分手費」給熊貓。對此，部落客「跟著湯姆仕吃喝玩樂」則發現，其實 Grab 最大股東就是 Uber，且這一次也沒有市佔過高問題，公平會沒有理由擋下併購案。
Grab 宣布收購 Foodpanda！他驚見開價藏細節
東南亞外送龍頭 Grab 即將進軍台灣！今（23）日 Grab 將以 6 億美元現金（約新台幣 192 億元）收購台灣 foodpanda，準備進軍台灣市場，也為台灣外送市場拋下一顆新的震撼彈。
針對本次收購案，部落客「跟著湯姆仕吃喝玩樂」驚呼：「Uber Eats 併購破局之後，沒沒想到最後是由東南亞霸主 Grab 成功拿下台灣粉紅熊貓」，但他也發現 Grab 最大的股東就是 Uber（持股 13.5%），第二大股東也是 Uber 的投資者軟銀（10.12%）。
除此之外，這一次 Grab 併購台灣 foodpanda 的價格為 6 億美元現金（約新台幣 192 億元），而 2024 年 5 月 Uber 則是開價 9.5 億美元（約新台幣 310 億）要收購 foodpanda，最終因為兩者在台總市佔率超過 90%，最終公平會以「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案」。
到了隔年 3 月， Uber 決定放棄交易，並對 foodpanda 母公司 Delivery Hero 支付 2.5 億美元（約新台幣 82 億元）的解約費。
因此，這也讓湯姆仕驚呼：「這次併購的價錢比之前的開價低大概 96 億，但因為之前併購失敗，Uber 其實已經支付了 foodpanda 大約 80 億，所以這次的開價明顯就是把上次錢扣掉」。
Grab 收購 Foodpanda 會成功嗎？公平會恐擋不住了
雖然 Grab 最大股東就是 Uber，這次收購案看起來就像是 Uber 捲土重來，繼續想要吃下台灣 Foodpanda，那這一次併購案還會被公平會擋下來嗎？
對此，湯姆仕則分析，由於 Grab 還是一間獨立的公司，也預計會用自己品牌在台灣運作，先前尚未在台營運，所以也沒有公平最關切市佔率過高的問題，「感覺下半年就會完成併購，也希望 Grab 可以為台灣外送市場帶來新氣象」。
若公平會審查順利，Grab 收購 Foodpanda 一案最快將於下半年完成併購。屆時 Grab 將如何運用自身在東南亞的「超級 App」經驗（整合外送、叫車與金融支付），為台灣外送市場帶來新氣象，將成為全台消費者與餐飲業者關注的焦點。
資料來源：Grab、deliveryhero
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東南亞外送龍頭 Grab 即將進軍台灣！今（23）日 Grab 將以 6 億美元現金（約新台幣 192 億元）收購台灣 foodpanda，準備進軍台灣市場，也為台灣外送市場拋下一顆新的震撼彈。
除此之外，這一次 Grab 併購台灣 foodpanda 的價格為 6 億美元現金（約新台幣 192 億元），而 2024 年 5 月 Uber 則是開價 9.5 億美元（約新台幣 310 億）要收購 foodpanda，最終因為兩者在台總市佔率超過 90%，最終公平會以「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案」。
因此，這也讓湯姆仕驚呼：「這次併購的價錢比之前的開價低大概 96 億，但因為之前併購失敗，Uber 其實已經支付了 foodpanda 大約 80 億，所以這次的開價明顯就是把上次錢扣掉」。
Grab 收購 Foodpanda 會成功嗎？公平會恐擋不住了
雖然 Grab 最大股東就是 Uber，這次收購案看起來就像是 Uber 捲土重來，繼續想要吃下台灣 Foodpanda，那這一次併購案還會被公平會擋下來嗎？
對此，湯姆仕則分析，由於 Grab 還是一間獨立的公司，也預計會用自己品牌在台灣運作，先前尚未在台營運，所以也沒有公平最關切市佔率過高的問題，「感覺下半年就會完成併購，也希望 Grab 可以為台灣外送市場帶來新氣象」。
資料來源：Grab、deliveryhero