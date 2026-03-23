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台北市一對母子在時，後方婦人不滿他們，想要店員讓她先點，遭到母子檔的兒子攔阻並發生口角，婦人一氣之下罵出「」兩字，剛好被錄下來提告，檢察官起訴公然侮辱罪，不過法官認為，。本案可上訴高等法院。這件案子發生在2025年7月7日午餐時間，嚴姓男子與母親在松山車站麥當勞點餐，後面一名林姓婦人不耐久候，請店員先幫她點餐，立刻被嚴姓男子阻止，雙方當場大吵，林姓婦人接連飆罵等話語，因此吃上官司。嚴姓男子以手機錄下這段爭吵過程，台北地檢署認為，林姓婦人罵「碰瓷」、「你是為了錢才告我」並不構成公然侮辱，但，偵結起訴林姓婦人。承審法官認為，是否故意公然貶損他人名譽，應該要考量這是有意直接攻擊他人名譽，還是單純因為一時衝動而失言。每個人講話的習慣和修養本來就有差異，有些人日常言談習慣性夾雜髒話作為口頭禪或發語詞，也可能只是藉著講粗話來宣洩不滿，即使不得體，也不代表必定是蓄意貶抑別人的名譽或人格；北院指出，林姓婦人受不了排隊排太久，想越過前方母子先點餐遭攔阻而脫口「垃圾」，屬於衝突當場的短暫言語攻擊，縱然嚴姓男子感到尷尬不舒服，但公然侮辱罪並不處罰冒犯「名譽感情」的行為，而且，基於這些事由，不能因為婦人批評點餐太久的客人是垃圾，就判她公然侮辱罪。