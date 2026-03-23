台北101董事長賈永婕踏入演藝圈前任職媒體業，她日前接受華視節目專訪，製作單位翻出賈永婕早年在該電視台工作的青澀畫面，本人事後看到自己俗氣的「矬樣」，發文宣布：「我發誓以後不會接受華視的訪問！」
賈永婕上老東家節目 過往黑歷史被翻出
賈永婕近日接受華視《新聞高峰會》節目主持人陳雅琳的專訪，分享在台北101任職1年半的心路歷程，以及回顧成為新聞工作者、女明星等不同身分的故事和心境，訪談過程不免被挖出早期擔任記者、行腳節目主持人的片段，可見當時的她打扮較為老成，不如現在的俐落、時髦。
對此，賈永婕作勢崩潰發文：「我的媽呀！這也太太太殘忍了...我發誓以後不會接受華視的訪問。我出社會的第一份工作在華視，有太多黑歷史在他們手上。我的老天啊！救命！」許多網友看了笑翻，「好險不是在台視出道，要不然黑歷史會被剪輯成玫瑰瞳鈴眼」、「每個人都有過去」、「凡走過必留下痕跡！」
賈永婕從媒體跨演藝 當過主持人、演員
賈永婕當年畢業於英國科芬特里大學大眾傳播學系，回台灣後進入華視新聞部，從民生、消費線跑起，先當第一線記者，再一步步坐上《晨間新聞》主播台，她雖然在硬新聞領域磨練採訪與臨場反應，但對娛樂產業特別有興趣，也因此逐漸從新聞崗位轉往軟性節目，接手《繞著地球跑》、《地球萬萬歲》等行腳、外景與綜藝型節目主持。
隨著主持節目累積曝光度，賈永婕後來正式跨入演藝圈，從專業新聞人轉型為全方位女藝人，身分橫跨節目主持人、模特兒與戲劇演員，她一邊在八大綜合台《娛樂晚點名》等節目中擔任娛樂新聞主播與主持，一邊接拍戲劇與各類綜藝通告，憑著爽朗形象與反應速度，逐漸在演藝圈站穩腳步，也為日後從女明星再一路走向創業與企業管理階段，打下極具辨識度的螢光幕基礎。
資料來源：賈永婕的跑跳人生臉書
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賈永婕近日接受華視《新聞高峰會》節目主持人陳雅琳的專訪，分享在台北101任職1年半的心路歷程，以及回顧成為新聞工作者、女明星等不同身分的故事和心境，訪談過程不免被挖出早期擔任記者、行腳節目主持人的片段，可見當時的她打扮較為老成，不如現在的俐落、時髦。
對此，賈永婕作勢崩潰發文：「我的媽呀！這也太太太殘忍了...我發誓以後不會接受華視的訪問。我出社會的第一份工作在華視，有太多黑歷史在他們手上。我的老天啊！救命！」許多網友看了笑翻，「好險不是在台視出道，要不然黑歷史會被剪輯成玫瑰瞳鈴眼」、「每個人都有過去」、「凡走過必留下痕跡！」
賈永婕當年畢業於英國科芬特里大學大眾傳播學系，回台灣後進入華視新聞部，從民生、消費線跑起，先當第一線記者，再一步步坐上《晨間新聞》主播台，她雖然在硬新聞領域磨練採訪與臨場反應，但對娛樂產業特別有興趣，也因此逐漸從新聞崗位轉往軟性節目，接手《繞著地球跑》、《地球萬萬歲》等行腳、外景與綜藝型節目主持。
隨著主持節目累積曝光度，賈永婕後來正式跨入演藝圈，從專業新聞人轉型為全方位女藝人，身分橫跨節目主持人、模特兒與戲劇演員，她一邊在八大綜合台《娛樂晚點名》等節目中擔任娛樂新聞主播與主持，一邊接拍戲劇與各類綜藝通告，憑著爽朗形象與反應速度，逐漸在演藝圈站穩腳步，也為日後從女明星再一路走向創業與企業管理階段，打下極具辨識度的螢光幕基礎。
資料來源：賈永婕的跑跳人生臉書