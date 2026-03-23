伊朗去年底到今年初爆發全國示威，上百萬人上街，德黑蘭當局暴力鎮壓，上千人死亡、逾五萬人被捕。以色列退役准將阿維維（Amir Avivi）表示，德黑蘭統治力量已經被美國、以色列削弱，可能再過幾週伊朗就能達到爆發起義的條件。
以色列退役准將、國防安全論壇執行長阿維維（Amir Avivi）接受Podcast節目「Eye for Iran」專訪，目前美國和以色列對伊朗的戰爭正迅速削弱德黑蘭政權，「美國和以色列很快就會評估這個政權是否足夠虛弱，然後就會號召伊朗人民走上街頭，接管國家。當伊朗人這樣做的時候，在他們頭頂上，會有以色列無人機和美國的空中力量保護他們，任何襲擊伊朗人民的企圖都將遭到反擊。」
以色列國防與安全論壇是一個有影響力的機構，為以色列政府提供安全的建議。
阿維維指出，這場戰爭從哈馬斯到真主黨，再到敘利亞和胡賽武裝垮台，早期階段的重點是削弱這些勢力。現在已經進入決定性階段，目標已經轉向推翻伊朗政權。打擊防空系統、飛彈系統、海軍資產等數萬個目標，包括攻擊革命衛隊（IRGC）與專門監控社會秩序的民兵組織巴斯基（Basij）。
他同時指出伊朗的經濟壓力正日益加劇，「伊朗正遭受封鎖，他們不再進行貿易往來。一個國家沒有進出口，能夠撐多久？貨幣已經崩盤，事態將如何發展顯而易見。」
阿維維指出，伊朗最高國防安全委員長拉里賈尼被擊殺，已發出明確訊號，「伊朗需要完全不同的領導人，成為一個更開放自由的國家」，美國、以色列設定了條件，但關鍵時刻必須來自伊朗內部，改變取決於伊朗人民。
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以色列國防與安全論壇是一個有影響力的機構，為以色列政府提供安全的建議。
阿維維指出，這場戰爭從哈馬斯到真主黨，再到敘利亞和胡賽武裝垮台，早期階段的重點是削弱這些勢力。現在已經進入決定性階段，目標已經轉向推翻伊朗政權。打擊防空系統、飛彈系統、海軍資產等數萬個目標，包括攻擊革命衛隊（IRGC）與專門監控社會秩序的民兵組織巴斯基（Basij）。
他同時指出伊朗的經濟壓力正日益加劇，「伊朗正遭受封鎖，他們不再進行貿易往來。一個國家沒有進出口，能夠撐多久？貨幣已經崩盤，事態將如何發展顯而易見。」
阿維維指出，伊朗最高國防安全委員長拉里賈尼被擊殺，已發出明確訊號，「伊朗需要完全不同的領導人，成為一個更開放自由的國家」，美國、以色列設定了條件，但關鍵時刻必須來自伊朗內部，改變取決於伊朗人民。
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