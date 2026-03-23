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一、鼎泰豐茶水可以自己倒、也有冰水

其實你可以直接跟店家要「茶壺」，就可以自己添加，不用等桌邊人員服務。

二、鼎泰豐帳單上「時間+10」什麼意思？擋菜時間解密

前鼎泰豐店員表示他們都稱「擋菜」

但這個「擋菜」機制顧客是可以跟店員取消的

▲帳單上菜名會寫（時間+10）這類的字眼，這是所謂的擋菜，希望顧客都能吃到熱騰騰的食物，如果不想被擋菜可以跟服務員喊取消。（圖/記者張嘉哲攝）

三、鼎泰豐帳單藏超多細節！每個人吃多少錢一眼看懂

就寫「L（959）」，所謂L就是在地人（Local），如果是韓國客人會寫K、日本客人則寫J等，而括號內的數字就是每個人平均多少錢的意思！

▲帳單上的代碼L就是台灣在地人的意思，英文字母代表國籍；括號內的數字則是該桌每人平均用餐金額。（圖/記者張嘉哲攝）

四、鼎泰豐別只會吃排骨蛋炒飯！甜品、其他主食都超推薦

像是炒飯類還有「什蔬蛋炒飯」，麵食也有「雪菜拌麵」也可以嘗試看看，真的很讓人驚艷

▲不要只會吃排骨蛋炒飯，炒飯類的「什蔬炒飯」也非常的好吃！（圖/記者張嘉哲攝）

五、鼎泰豐董事長會巡店！超沒架子模樣直擊

前員工友人也認證：「他是真的對員工好，巡店穿制服、親力親為就是沒有架子的最好典範！」

▲鼎泰豐董事長楊紀華會穿上制服巡店，過去也有許多顧客曾經遇到過，完全沒有老闆的架子。（圖／翻攝Threads@miss0109888）

鼎泰豐為知名的本土小籠包店家，過去許多外國人到台旅遊也都會特別朝聖，高水準的餐點備受好評！而《NOWNEWS》記者日前跟前鼎泰豐員工一起前往信義店用餐，結果獲得許多平常顧客根本不會知道的幾種冷知識，記者覺得非常的有趣，可能是許多熟客都不一定會知道的細節，本文特別整理5個冷知識一次告訴你！常去吃鼎泰豐的民眾應該會發現，服務人員總是會一直觀察你的茶杯還有沒有茶，然後幫忙補滿，另外如果不想要喝熱茶的民眾，鼎泰豐也有提供冰水，想喝冰的都可以跟服務人員說哦！除了關注餐點之外，可以看鼎泰豐的帳單細節也非常多，當點完餐之後服務員會拿帳單來桌邊，民眾可以看到有些餐點會寫（時間+10）、（時間+15）這種，這其實是延後上菜的意思。，因為要讓客人吃到每樣食物都是最熱最新鮮的，所以會設定什麼是馬上要上菜，什麼是要往後上菜，像是湯品基本上就是+15分鐘起跳，，例如很想要直接喝湯、直接吃甜點包子等，都可以直接取消上菜。然而帳單上面除了有點菜的品項以及價錢，通常去吃鼎泰豐都會問說：「一個人多少錢？」其實帳單超貼心的在最上面就已經幫你算好囉！民眾可以看帳單上代碼這一行會寫「英文字母（數字）」，以記者去吃來看，所以下次跟朋友去吃鼎泰豐，只要看括號數字內就知道每人花多少錢囉，超方便的！去鼎泰豐雖然大家都很愛吃排骨蛋炒飯、小籠包、紅油抄手這類的東西，但其實還有很多主餐其實都很推薦，；另外甜品的黃金流沙包、芋泥包也都非常好吃；盤菜類的菠菜腐竹、莧菜腐竹還帶有高粱酒的香氣，如果以上這些單品你沒吃過，下回去鼎泰豐真的要試看看呀！記者日前去信義A13店用餐時，還意外遇到鼎泰豐董事長楊紀華正在巡店，他不僅也是穿著制服隱身在店員之中，完全沒有架子，員工看到他非常自然親切的問好，還有說有笑，看起來跟員工也完全沒有距離，以一家這麼大規模的餐飲業老闆來說，著實感到有些驚訝。