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日本曾經在在1970年代能源危機和2020年新冠疫情期間發生過「衛生紙之亂」，民眾擔心衛生紙短缺而大量囤貨。如今隨著伊朗戰事延燒，荷姆茲海峽遭到封鎖，使得油價持續居高不下，再度掀起日本民眾恐慌，社群媒體出現有民眾開始囤積日常用品的相關貼文。日本政府和廠商為了避免再掀搶購潮，緊急發布聲明，呼籲民眾冷靜消費。綜合TBS等日媒報導，中東局勢升級，伊朗實質封鎖了荷姆茲海峽，使得抵達日本的油輪大幅減少。隨著原油價格高漲，也掀起了日本民眾不安，近來社群媒體等平台更出現了因原油價格高漲「衛生紙將會短缺」的傳言。對此，日本經濟產業省19日發表聲明，指出伊朗局勢並不會直接影響衛生紙的流通。由41家製紙公司組成的「日本家庭紙工業會」也表示，目前衛生紙的原料廢紙與紙漿庫存非常充足，「完全沒有任何會阻礙生產的突發事件」，呼籲消費者保持冷靜的購買行為。據日本家庭紙工業會的數據，衛生紙約97%為日本國內生產，原料主要是國內回收的廢紙與紙漿，幾乎不依賴中東地區。目前各廠商皆備有適當的常態庫存，且加盟企業的增產餘裕也十分充足。外界認為，此次發布提醒是為了避免重蹈1970年代石油危機及2020年新冠疫情期間「囤積衛生紙」的覆轍。經濟產業省要求民眾在購買時應依據「正確資訊」並做出「冷靜判斷」。有研究顯示，新冠疫情初期導致衛生紙從店面消失的原因，與其說是社群媒體上的謠言本身，不如說是那些「看到謠言後發文呼籲大家注意」的貼文，反而成為了造成恐慌的主因。日本家庭紙工業會特別呼籲：「請避免使用會無謂造成消費者混亂的表達方式」，以防流言擴散。