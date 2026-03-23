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▲ 台南市長黃偉哲與與會貴賓共同出席長照3.0記者會，宣告市府將持續強化醫療整合與智慧科技應用，完善長照服務體系。（圖／南市府提供）

隨著台灣正式邁入超高齡社會，台南市政府今（23）日舉辦「長照3.0全齡守護，幸福接力不中斷」新政策發布記者會，說明台南市長照體系將進行全面升級。市長黃偉哲表示，市府團隊將作為市民最堅實的後盾，透過科技輔助與醫療整合，讓長輩能在熟悉環境中安老並維持尊嚴，同時減輕家屬照顧負擔，朝長遠照顧目標持續推進。黃偉哲表示，面對高齡人口快速成長，台南市65歲以上長者人數近年明顯增加，人口結構轉變對財政與照顧體系帶來雙重挑戰。市府除積極配合中央推動長照3.0政策外，亦持續提升在地服務效能，以因應日益攀升的照顧需求。黃偉哲也指出，長照政策不僅在於完善對長者的照顧，更關係整體社會運作。透過強化照顧服務與推動健康老化，可降低長期失能與臥床情形，讓長者維持良好生活品質，同時減輕家庭負擔，協助年輕世代安心就業與就學，進而提升生育意願。在資源有限的情況下，南市府也會持續朝智慧科技優化服務的方向推動，並研議運用AI提升復康巴士與小黃公車派遣效率，以縮短預約及到宅服務時間。他強調，未來將持續整合中央政策與在地需求，精進服務內容，打造兼顧效率與品質的高齡友善城市。衛生局表示，這次「長照3.0」以四大核心轉型為主軸，推動照顧服務由生活協助邁向全齡化與智慧化整合照護。在服務對象方面，打破年齡限制，將服務由高齡者擴展至全年齡失能與失智者，並納入年輕型失智症及急性後期照護（PAC）對象。在服務模式方面，推動在宅責任醫療，讓醫師與長照團隊走出醫院，進入家庭提供服務，落實醫療與生活照顧結合；同時，提升住宿機構補助並增設夜間緊急服務，強化重度失能者的照顧支持。在科技應用方面，則由傳統輔具購置轉型為結合AI與物聯網之監測與租賃模式，以提升照顧效能。推動上，市府採三階段逐步實施，以確保資源銜接順暢，目前已進入第二階段。第一階段自114年9月1日啟動，放寬聘有外籍看護家庭使用社區式服務之資格，讓喘息服務更具彈性。截至目前，已累計超過7,740人次受益，社區交通接送服務量亦成長3.9%。第二階段自115年1月1日實施，正式將腦中風、燒燙傷及創傷性神經損傷等急性後期（PAC）照護對象納入給付範圍，並將出院後資源銜接空窗期由7日縮短至3日，朝「出院即返家」之目標推動。第三階段於115年7月1日推動，預計導入智慧科技輔具補助機制，每人每3年享有新台幣6萬元額度，補助類別涵蓋移位、沐浴及居家照顧床等，並改買為租，以減輕家庭一次性購置負擔。台南市政府表示，截至114年7月底，台南市65歲以上人口占比已突破20%，顯示照顧需求持續增加。面對高齡化趨勢，市府持續布建長照資源，並透過制度彈性與科技輔助，讓有需要的市民都能在長照體系中獲得支持與尊嚴。