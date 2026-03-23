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黃金價格連續第九天下跌，現貨黃金一度重挫高達8.8%，跌至每盎司約4100美元附近，上周更是創下自1983年以來最大的單周跌幅。黃金價格何時可能回彈？小摩等國際投行分析師紛紛給出看法。根據彭博報導，自伊朗戰爭爆發以來，能源價格飆升推升市場對美國聯準會及其他央行升息的預期。這對於不具利息收益的黃金構成壓力，上週創下自1983年以來最大單週跌幅。金融機構Pangaea Wealth AG執行長約斯特（Johan Jooste）表示黃金出現流動性問題；他指出，這波快速拋售是由投資人需要籌措現金所驅動，若戰爭持續升級，黃金仍存在進一步下跌風險。美國總統川普（Donald Trump）周末向伊朗發出為期兩天的最後通牒，要求重新開放荷姆茲海峽，否則將轟炸其發電廠。伊朗則回應稱，若其電力設施遭攻擊，將「全面」封鎖海峽，並攻擊波斯灣地區的能源、資訊科技與海水淡化基礎設施。瑞銀集團（UBS Group AG）財富管理部投資顧問戈登（Wayne Gordon）表示「這次黃金拋售的幅度並非前所未見，但下跌速度比許多歷史時期快得多」；法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）商品策略主管威爾森（David Wilson）表示，黃金對當前全球經濟衝擊的反應「有明確的市場先例」。他指出「如果回顧2008年、2020年與2022年三次經濟衝擊週期，黃金在市場對消息作出反應初期通常會下跌，因為投資人往往拋售資產以持有美元」，但他也補充提到，這三個時期之後都出現持續性的上漲行情。彭博指出，自2月28日戰爭爆發以來的三週內，黃金價格下跌部分原因是投資人為了彌補投資組合其他部位的損失而被迫賣出。摩根大通私人銀行利率與外匯策略亞洲主管Yuxuan Tang表示，隨著伊朗衝突升級，金價起初一度飆升，「這證明黃金的地緣政治對沖功能依然完好」。她說，如果這場戰爭持續拖長，「市場關注點很可能會從通膨擔憂轉向衰退風險，而在這種環境下，黃金的避險屬性可能會再次凸顯出來」。