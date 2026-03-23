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多數藥品仍有包材庫存 食藥署：密切掌握原料供應現況

近日中東戰爭影響，日常生活也受到波及。而台塑日前曾發出通知，針對戰爭影響原料運輸時程出現變數，PVC、PE、PP等產品供應不排除受到影響。對於醫材部分，食藥署表示，尚未接獲廠商通報短缺、但有業者反映國際原料價格上漲、成本增加。食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯表示，已請醫療器材相關公協會轉知所屬會員，針對中東局勢若有供應不足疑慮，可透過食藥署「醫療器材短缺通報平台」落實通報。謝綺雯指出，經查，截至目前並未接獲廠商通報因塑膠原料缺乏而有醫材短缺情事。據了解，目前雖有業者反映國際原料價格上漲、成本增加，但這屬於價格波動範疇，並未出現產品斷貨或產能不足的情況。謝綺雯說，食藥署將持續透過「醫療器材短缺通報處理機制」協助醫療端醫材供應。若食藥署接獲醫療器材短缺通報，將啟動替代品／替代療法評估、專案進口等相關應變機制。至於藥品部分，食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，針對近期塑膠原料供應不穩可能衝擊藥品包材，食藥署已與相關藥廠保持密切聯繫，掌握塑膠原料供應現況。目前多數藥廠尚具一定包材庫存，只是在包材報價及訂購時程方面，仍存在不確定性。楊博文說，食藥署持續與經濟部產業發展署協調，促請國內塑膠原料供應商優先供應藥品包材業者，以維持藥品穩定供應。另外，食藥署已請藥品許可證持有藥商，若有影響藥品供應情事，應及早向食藥署通報。