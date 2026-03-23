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國泰置地廣場北中南佈局 標的 位置 項目 說明 置地廣場 台北 捷運市府站 微風廣場、辦公室 信義區頂辦租金前三高 置地廣場 桃園 桃園高鐵站 Xpark水族館、和逸飯店、新光影城 桃園高鐵商圈，年度觀光人數破千萬人；周邊住宅上漲15% 置地廣場 台南 台南中西區 台南希爾頓Signia 預計2026年開幕 置地廣場 台中 捷運市府站 台北101拓點、頂級商辦 預計2030年開幕 國泰人壽烏日開發案 台中高鐵站 商場、辦公 取得建照中

北市頂辦三強租金行情 置地廣場 台北101 南山廣場 2021 約 4,200–4,600 元 約 4,000–5,000 約 4,400 2022 約 4,200–4,800 元 約 4,000–4,300 約 4,200–5,300 2023 約 4,600–4,800 元 約 4,300–4,800 無資料 2024 約 4,500 元 約 4,300–4,900 約 5,100–5,300 2025 約 4,800 元 約4,500 約 5,100

國泰人壽佈局全台潛力發展區，以「置地廣場」品牌推動複合式商用不動產開發，陸續在台北、桃園與台南等地「點土成金」，交出亮眼成果。國壽在中部是採取西屯、烏日雙核心策略，不僅首度攜手台北101進軍台中西屯，在高鐵站旁的複合開發案也早為市場焦點，並被解讀為區域升級的風向指標，高鐵房市熱度將期待迎來第二輪升溫。資料來源：媒體報導與公開資料國泰人壽在台中的兩大投資開發案，其一為台灣大道近文心路口的「置地廣場 台中」，規劃地上34層、地下7層的高端商場與頂級商辦大樓，總投資規模突破百億元。其中地下1樓至地上7樓的商場部分，由「台北101」進駐營運，光商場部分預計創造上千個新就業需求。在高鐵特區部分，國壽10年間不斷加碼投資，繼「物流共和國台中園區」、「國壽教育訓練暨行政中心」之後，位在高鐵站南側、展覽館旁近6000坪產專用地，預計打造商場結合商辦的複合大樓，據悉已送建照申請中。市場人士分析，有鑒於國泰置地廣場品牌效應，以及國壽在高端商業不動產的開發經驗，不僅增加就業移入人口，更有機會帶入國際級企業進駐。據資料顯示，「置地廣場台北」與台北101、南山廣場並列北市頂辦三強，其中「置地廣場 台北」頻頻創下最高商辦租金「樓王」紀錄，其中B1~4F由「微風信義」進駐，其餘辦公樓層業主涵蓋國際性科技、金融、地產、奢侈品…等知名企業，如：台灣微軟、美商甲骨文、法國興業銀行、LV、寶格麗…等，同質群聚效應讓租金行情穩定推升。資料來源：統整自內政部實價登錄 / 時間：2021-2025年 / 坪數：150坪以上此外，國壽在桃園高鐵站前、後站開發面積近10公頃，打造「置地廣場 桃園」大型商圈，結合華泰名品城、COZZI Blu和逸飯店、Xpark水族館及新光影城…等設施，成功帶動區域繁榮。2025年桃園高鐵商圈觀光人次突破1439萬，居桃園之冠，也奠定青埔蛋黃區地位，周邊住宅近三年漲幅達16%至25%。另外，東亞首家希爾頓飯店集團豪華品牌 Signia by Hilton 西嘉酒店，也將進駐「置地廣場 台南」。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，國泰人壽烏日開發案未來可望與「D-ONE第一大天地」的商業機能形成強勁的商業串聯效應，有效達到人潮共享目標，擴大整體商圈的消費能量。在商辦方面，兩大開發案可透過明確的定位區隔，更精準地滿足不同業主的多元需求。最關鍵的是，商辦內聚集的龐大就業人口，將直接轉化為穩定的消費力，有效帶動周邊商業的活絡，隨著商辦內就業人口帶動消費，大幅提升區域的發展價值。