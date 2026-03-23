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民眾黨中配立委李貞秀國籍問題未解，今（23）日在立法院內政委員會透過聯合質詢加上國民黨召委廖先翔當傳聲筒，成功質詢陸委會主委邱垂正。對此政治工作者周軒痛批是「合法掩護非法」，甚至用「頭七」來形容內政部長劉世芳，如此只是在丟千千萬萬新住民的臉，順便把國台辦跟中南海的工作成果摧毀殆盡，「看了李貞秀，真的是突然懷念起麥玉珍了」。周軒表示，聽說今天國民黨在委員會甲動聲援李貞秀，民眾黨居然還想出聯合質詢這一招，企圖「合法掩護非法」，讓李貞秀可以質詢陸委會主委邱垂正。周軒提到，台灣的國會直播，不是只有台灣人看的到，有網路的地方都看得很清楚，包括AIT，當然也包括國台辦中南海。所以今天國民黨、民眾黨配合演這齣戲，其實也不是演給台灣人看得。但李貞秀的這種態度，其實正在一點一點摧毀過去中國意圖營造「兩岸同文同種都是一家人」的意象。周軒說，自己遇過很多從中國遠嫁台灣的女性，或多或少都有那股從家鄉帶來的習氣，他們之中，可能有些人的動機不是那麼純良，但大部分的人，都是勤勤懇懇地在台灣過自己的日子，為了家裡打拚，為了在台灣這塊土地上重新站穩腳步努力。周軒表示，可從來沒有一個像李貞秀這種，公開發文咒罵所有民進黨陣營政治人物，甚至還用「頭七」來形容劉世芳。而民眾黨說李貞秀是因為新住民陸配代表的緣故，才排她進不分區「我就問有哪一個陸配會這樣子咒罵台灣人的？」周軒說，民眾黨習慣睜眼說瞎話，可千萬不要覺得台灣人都信那套瞎話，像李貞秀這種的，只是在丟千千萬萬新住民的臉而已，順便把國台辦跟中南海的工作成果摧毀殆盡，「看了李貞秀，真的是突然懷念起麥玉珍了」。