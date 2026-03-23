東南亞外送平台、叫車服務霸主Grab將進駐台灣市場！Grab今（23）日宣布，已和foodpanda的母公司德商Delivery Hero簽署協議，將以6億美元（約新台幣192億元）收購foodpanda台灣市場，預計在下半年完成公平會等主管機關審查流程。全國外送產業工會表示，Uber至今還是Grab最大股東，是否代表Uber繞了一圈回來買foodpanda台灣，這應該是公平會此次審查重點；外送員「心酸熊貓人」也表示，若Grab進駐後，單價、距離合理，那當然可以期待，但只是換個LOGO而已，對外送員來說，「不過是換了個老闆在壓榨而已」。
Grab震撼收購 全國外送產業工會揭巧合之處
2025年Uber併購foodpanda台灣破局後，支付德商Delivery Hero 2.5億美元（約新台幣82億元）的解約費，今（23）日又有Grab預計收購foodpanda台灣消息，全國外送產業工會告訴《NOWNEWS今日新聞》記者，上次Uber在宣布併購foodpanda台灣後，他們就有去查一些Uber的背景資料，知道Grab背後最大的股東就是Uber，今天得知Grab預計收購foodpanda台灣消息，而Uber曾持有Grab 27.5%股份、至今還是Grab最大股東，Uber也疑似有交叉持股的情況。
全國外送產業工會認為，Grab背後最大的股東若是Uber，這樣是否代表Uber先前併購不成，又以旗下公司名義、繞了一圈回來買foodpanda台灣？這項應該是公平會此次的重點，如果Grab背後仍是Uber，是否一樣會有壟斷問題？這是未來公平會審核的重點。另外，《外送專法》也將在下半年上路，工會希望公平會在審核這起交易案時，可把外送員勞工權益，一並列入審核之中，保障外送員權益。
《外送專法》下半年一起登場 外送員心聲：若換老闆繼續壓榨也沒用
外送員「心酸熊貓人」也在臉書指出，台灣外送市場一直都是全球最賺錢的市場之一，從來都不是在等人來救、等平台撐不住，而是大家搶著要進來的一塊，但Grab與Uber的交叉持股，有變相壟斷的疑慮，呼籲公平會嚴謹審查，foodpanda台灣能不能正式完成易主，目前還是問號。心酸熊貓人也表示，Grab未來若真的進場後，加上台灣《外送專法》預計下半年實施，「整個外送市場的秩序會怎麼洗牌？我們，拭目以待」。
心酸熊貓人也告訴《NOWNEWS今日新聞》記者，以外送員的角度來看，第一個要考慮的還是平台制度跟單價。《外送專法》下半年實施之後，市場確實會有一波洗牌，但如果換湯不換藥，那對外送員來說不見得是好事。如果外送距離抓得不合理，將直接衝擊的不只是外送員的收入，還有食安跟餐點抵達的品質，客人等不到餐、餐點到了也涼了，最後罵聲還是落在外送員身上，「所以我的立場很簡單：如果Grab進來之後，單價合理、距離合理，那當然可以期待；如果只是換個LOGO繼續跑，那對我們來說，不過是換了個老闆在壓榨而已」。
心酸熊貓人也分享foodpanda台灣發送給外送員的公告，公告中表示「親愛的夥伴，您好：您可能已看到相關新聞，Delivery Hero已簽署協議，規劃將foodpanda台灣業務交由Grab運營。我們理解，您對於這項消息可能有許多疑問與關切，請您放心，在交易完成前，我們將持續與您維持既有合作，一切營運照常。本交易預計於2026年下半年完成交割，這代表在未來數個月內，所有營運都不會有任何改變，foodpanda台灣將持續正常運作。交易完成後，我們將進入一段過渡整合期間，在此期間，Delivery Hero將提供支援服務，以確保員工、業務及合作夥伴能順利完成轉換。如有任何最新進展，我們將同步於 foodpanda 外送夥伴官方平台更新訊息。感謝您一直以來的支持與付出。」
資料來源：全國外送產業工會、心酸熊貓人
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2025年Uber併購foodpanda台灣破局後，支付德商Delivery Hero 2.5億美元（約新台幣82億元）的解約費，今（23）日又有Grab預計收購foodpanda台灣消息，全國外送產業工會告訴《NOWNEWS今日新聞》記者，上次Uber在宣布併購foodpanda台灣後，他們就有去查一些Uber的背景資料，知道Grab背後最大的股東就是Uber，今天得知Grab預計收購foodpanda台灣消息，而Uber曾持有Grab 27.5%股份、至今還是Grab最大股東，Uber也疑似有交叉持股的情況。
全國外送產業工會認為，Grab背後最大的股東若是Uber，這樣是否代表Uber先前併購不成，又以旗下公司名義、繞了一圈回來買foodpanda台灣？這項應該是公平會此次的重點，如果Grab背後仍是Uber，是否一樣會有壟斷問題？這是未來公平會審核的重點。另外，《外送專法》也將在下半年上路，工會希望公平會在審核這起交易案時，可把外送員勞工權益，一並列入審核之中，保障外送員權益。
外送員「心酸熊貓人」也在臉書指出，台灣外送市場一直都是全球最賺錢的市場之一，從來都不是在等人來救、等平台撐不住，而是大家搶著要進來的一塊，但Grab與Uber的交叉持股，有變相壟斷的疑慮，呼籲公平會嚴謹審查，foodpanda台灣能不能正式完成易主，目前還是問號。心酸熊貓人也表示，Grab未來若真的進場後，加上台灣《外送專法》預計下半年實施，「整個外送市場的秩序會怎麼洗牌？我們，拭目以待」。
心酸熊貓人也告訴《NOWNEWS今日新聞》記者，以外送員的角度來看，第一個要考慮的還是平台制度跟單價。《外送專法》下半年實施之後，市場確實會有一波洗牌，但如果換湯不換藥，那對外送員來說不見得是好事。如果外送距離抓得不合理，將直接衝擊的不只是外送員的收入，還有食安跟餐點抵達的品質，客人等不到餐、餐點到了也涼了，最後罵聲還是落在外送員身上，「所以我的立場很簡單：如果Grab進來之後，單價合理、距離合理，那當然可以期待；如果只是換個LOGO繼續跑，那對我們來說，不過是換了個老闆在壓榨而已」。