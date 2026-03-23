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foodpanda台灣被收購！Grab斥資192億：最快2026年下半年完成

▲東南亞超級應用程式商Grab Holdings Limited（Grab）今日宣布將以現金6億美元（約新台幣192億元）收購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣，正式進軍台灣外送市場。（圖／NOWNEWS資料照片）

Grab是什麼？在東南亞厲害在哪？

▲Grab是東南亞科技巨頭，最初從叫車平台MyTeksi起家，隨後公司迅速拓展，成為涵蓋外送、快遞、金融支付、保險、廣告等多元服務的「超級APP」。（圖／Grab官網）

foodpanda台灣變Grab！以後叫外送會變貴嗎？

Grab也有推行訂閱制服務「GrabUnlimited」，未來將不再只是單純比拼外送費高低，而是透過更多優惠吸引消費者，長期算下來不見得更貴。但未來的運費依舊有可能隨著整體通膨與人事成本微調

▲foodpanda台灣被收購後最怕就是「變貴」，先前Uber Eats宣布收購foodpanda台灣時，多數人擔憂「一家獨大、隨便漲價」問題，但現在買主換成Grab，則沒有市占率等問題，情況完全不同。（圖／記者周淑萍攝）

Grab收購foodpanda會變強嗎？4功能備受期待

🟡機車接送服務、

叫車對決Uber

🟡機車快遞

🟡AI系統與自家地圖（GrabMaps）導入

🟡跨國無縫接軌使用