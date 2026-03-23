東南亞「超級APP」Grab今（23）日宣布砸下6億美元（約新台幣192億元）重金收購foodpanda台灣，預計最快2026年下半年完成轉移，將成為Grab成立以來首度跨出東南亞版圖。但民眾更加關心以後叫外送會不會變貴、未來功能又將如何發展？《NOWNEWS今日新聞》整理Grab是誰？Grab優勢在哪？以及最受消費者期待的功能，帶領讀者快速看懂這場將改變台灣人外送習慣的收購案可能影響。
📍foodpanda台灣被收購！Grab斥資192億：最快2026年下半年完成
東南亞超級應用程式商Grab Holdings Limited（Grab）今日宣布將以現金6億美元（約新台幣192億元）收購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣，正式進軍台灣外送市場，也是Grab自2012年成立以來，首度跨出東南亞地區，台灣將成為第9個營運市場。但整起收購案仍待公平會核准，預計於2026年下半年完成，轉移期間一切服務、營運都不受影響。
📍Grab是什麼？在東南亞厲害在哪？
Grab是東南亞科技巨頭、總部位於新加坡，由創辦人陳炳耀（Anthony Tan）和陳慧玲於2012年創立，最初從叫車平台MyTeksi起家，隨後公司迅速拓展，在2018年收購了對手Uber在新加坡、印尼等東南亞國家的業務，合併後Uber可望獲得Grab 27.5%的股權。
Grab後續業務逐漸擴大，發展成提供外送、快遞、金融支付、保險、廣告等多元服務的「超級APP」。目前Grab在東南亞8個國家營運，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸及柬埔寨，並在超過500座城市提供服務。
Grab叫車服務發展出色，在新加坡與馬來西亞等地，可透過AI智慧配對，加上龐大司機群能以極快回應需求，絕大多數熱門地區在15分鐘內即可抵達。Grab在外送市場亦佔有一席之地，其推出GrabFood外送服務，透過機車車隊實現極速配送，加上介面簡單易操作、運費極低，成為東南亞國家最受歡迎的外送平台之一。
📍foodpanda台灣變Grab！以後叫外送會變貴嗎？
foodpanda台灣被收購後，許多人最怕的問題就是「變貴」，先前Uber宣布收購foodpanda台灣時，外界擔憂「一家獨大、隨便漲價」，但買主換成Grab情況則不同，沒有市佔率問題，也能維持外送市場雙雄競爭。另外，Grab也有推行訂閱制服務「GrabUnlimited」，未來將不再只是單純比拼外送費高低，而是透過更多優惠吸引消費者，長期算下來不見得更貴。但未來的運費依舊有可能隨著整體通膨與人事成本微調。以後是否影響外送平台價格仍未定案，一切仍待官方公布。
但全國外送產業工會表示，Uber其實是Grab最大股東，背後是否代表Uber繞了一圈回來收購foodpanda台灣，質疑Uber先前併購被擋下，現在又以旗下公司名義收購，呼籲公平會嚴審壟斷問題，部分消費者也仍擔憂「一家獨大」問題依舊沒解決。
📍Grab收購foodpanda會變強嗎？4功能備受期待
由於Grab已具備優良的整合系統，APP已結合多元服務，加上許多台灣民眾到東南亞旅遊時都曾頻繁使用過Grab，消費者對於這次收購案期待可以引進Grab現有功能，包含「叫車、快遞、AI地圖與跨國使用」等方面。
🟡機車接送服務、叫車對決Uber
Grab靠叫車起家的，台灣目前叫車市場以Uber、台灣大車隊、LINE GO、yoxi為主，倘若Grab能將其成熟的叫車系統與司機媒合機制帶入台灣，不僅能打破Uber在跨國叫車平台的獨大局面，消費者也能在「叫車+外送」等多元APP中有更多比價空間。另外，Grab過去也有推出「GrabBike」機車叫車服務，適合單人、短程或趕時間等人使用，費用也有機會比一般叫車更便宜，加上台灣正好屬於「機車王國」，也讓外界希望未來可以引進相同模式。
🟡機車快遞
Grab在東南亞的點對點物品快遞服務非常發達，不少民眾期待能引進這項功能，挑戰目前Lalamove或全球快遞，對於有急件文件、忘記帶鑰匙或是幫忙送禮物，只要透過同一個 APP 就能一鍵叫件，十分便利。
🟡AI系統與自家地圖（GrabMaps）導入
台灣外送員或消費者常常抱怨外送平台的內建導航「會帶人繞路」或「定位會飄」等問題，而Grab近幾年與AI技術結合，推出多語言服務、聊天機器人和GrabMap服務。Grab在今日聲明提到，會將旗下旗下AI產品模組，包含自主開發地圖技術GrabMaps導入台灣，提供即時路線規劃與餐點準備時間預測，讓每一次外送都更加可靠和有效率。
🟡跨國無縫接軌使用
對於常去東南亞旅遊的台灣人，或者來台的東南亞旅客，未來只要打開手機裡原本的Grab APP，就能在台灣直接點餐，完全不用重新下載或適應新介面。
資料來源：Grab
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東南亞超級應用程式商Grab Holdings Limited（Grab）今日宣布將以現金6億美元（約新台幣192億元）收購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣，正式進軍台灣外送市場，也是Grab自2012年成立以來，首度跨出東南亞地區，台灣將成為第9個營運市場。但整起收購案仍待公平會核准，預計於2026年下半年完成，轉移期間一切服務、營運都不受影響。
Grab是東南亞科技巨頭、總部位於新加坡，由創辦人陳炳耀（Anthony Tan）和陳慧玲於2012年創立，最初從叫車平台MyTeksi起家，隨後公司迅速拓展，在2018年收購了對手Uber在新加坡、印尼等東南亞國家的業務，合併後Uber可望獲得Grab 27.5%的股權。
Grab後續業務逐漸擴大，發展成提供外送、快遞、金融支付、保險、廣告等多元服務的「超級APP」。目前Grab在東南亞8個國家營運，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、緬甸及柬埔寨，並在超過500座城市提供服務。
Grab叫車服務發展出色，在新加坡與馬來西亞等地，可透過AI智慧配對，加上龐大司機群能以極快回應需求，絕大多數熱門地區在15分鐘內即可抵達。Grab在外送市場亦佔有一席之地，其推出GrabFood外送服務，透過機車車隊實現極速配送，加上介面簡單易操作、運費極低，成為東南亞國家最受歡迎的外送平台之一。
foodpanda台灣被收購後，許多人最怕的問題就是「變貴」，先前Uber宣布收購foodpanda台灣時，外界擔憂「一家獨大、隨便漲價」，但買主換成Grab情況則不同，沒有市佔率問題，也能維持外送市場雙雄競爭。另外，Grab也有推行訂閱制服務「GrabUnlimited」，未來將不再只是單純比拼外送費高低，而是透過更多優惠吸引消費者，長期算下來不見得更貴。但未來的運費依舊有可能隨著整體通膨與人事成本微調。以後是否影響外送平台價格仍未定案，一切仍待官方公布。
但全國外送產業工會表示，Uber其實是Grab最大股東，背後是否代表Uber繞了一圈回來收購foodpanda台灣，質疑Uber先前併購被擋下，現在又以旗下公司名義收購，呼籲公平會嚴審壟斷問題，部分消費者也仍擔憂「一家獨大」問題依舊沒解決。
由於Grab已具備優良的整合系統，APP已結合多元服務，加上許多台灣民眾到東南亞旅遊時都曾頻繁使用過Grab，消費者對於這次收購案期待可以引進Grab現有功能，包含「叫車、快遞、AI地圖與跨國使用」等方面。
🟡機車接送服務、叫車對決Uber
Grab靠叫車起家的，台灣目前叫車市場以Uber、台灣大車隊、LINE GO、yoxi為主，倘若Grab能將其成熟的叫車系統與司機媒合機制帶入台灣，不僅能打破Uber在跨國叫車平台的獨大局面，消費者也能在「叫車+外送」等多元APP中有更多比價空間。另外，Grab過去也有推出「GrabBike」機車叫車服務，適合單人、短程或趕時間等人使用，費用也有機會比一般叫車更便宜，加上台灣正好屬於「機車王國」，也讓外界希望未來可以引進相同模式。
🟡機車快遞
Grab在東南亞的點對點物品快遞服務非常發達，不少民眾期待能引進這項功能，挑戰目前Lalamove或全球快遞，對於有急件文件、忘記帶鑰匙或是幫忙送禮物，只要透過同一個 APP 就能一鍵叫件，十分便利。
🟡AI系統與自家地圖（GrabMaps）導入
台灣外送員或消費者常常抱怨外送平台的內建導航「會帶人繞路」或「定位會飄」等問題，而Grab近幾年與AI技術結合，推出多語言服務、聊天機器人和GrabMap服務。Grab在今日聲明提到，會將旗下旗下AI產品模組，包含自主開發地圖技術GrabMaps導入台灣，提供即時路線規劃與餐點準備時間預測，讓每一次外送都更加可靠和有效率。
🟡跨國無縫接軌使用
對於常去東南亞旅遊的台灣人，或者來台的東南亞旅客，未來只要打開手機裡原本的Grab APP，就能在台灣直接點餐，完全不用重新下載或適應新介面。