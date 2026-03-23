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Grab進軍台灣！6億美元收購foodpanda

▲Grab 有「東南亞 Uber」之稱，今（23）日宣布以 6 億美元現金（約新台幣 192 億元）收購台灣 foodpanda。（示意圖／Pexels）

foodpanda被收購 外送員：換湯不換藥

▲Grab 集團背後最大股東仍是 Uber，外送員對雙方未來在市場會如何競爭或合作感到擔憂。（示意圖／讀者提供）

Grab難讓人放心 外送員心聲全說了

▲foodpanda被Grab收購後，外送員將面臨適應新系統、新規章和更新設備等問題。（圖／NOWNEWS資料照）

東南亞外送龍頭 Grab 今（23）日宣布以6億美元現金（約新台幣192億元）收購 foodpanda 台灣，消息一出引爆各界議論，除了消費者外，對第一線的外送員來說，也可能接受收購後的各種影響，綜觀社群和記者實際採訪，多數外送員「並不期待收購後擁有更優良待遇」，反而針對 Grab 背後最大股東仍是 Uber，以及「收購完要換一堆裝備」更加關注。有「東南亞 Uber」之稱的外送平台 Grab 指出，將以6億美元收購德商 Delivery Hero 旗下 foodpanda 在台灣的外送事業，整起案子預計2026年下半年完成，不過交易仍須主管機關核准及符合交割條件；Grab 有機會正式進軍台灣市場，首度跨出東南亞布局。觀察臉書社群、Threads 針對 Grab 收購 foodpanda 議題，外送員基本上針對「foodpanda 遲早會退出台灣市場」有共識，不過收購對象 Grab 背後最大股東是 Uber 的13.5%，第二大股東也是 Uber 的投資者軟銀，佔10.12%，難免會令人擔憂市場壟斷的惡況發生。不少外送員直言，「就是右手換左手收購，Uber 失敗就繞路用 Grab 」、「換湯不換藥」、「完全不期待薪水會變高，之後照專法走就對了」、「不管怎麼樣只能且跑且看了」、「我只在乎要不要花錢換安全帽與大箱。」從事專職外送長達6年的邱先生接受《NOWNEWS》記者訪問則分享，「這個收購消息對我們來說喜憂參半吧！首先 foodpanda 的疊單、排班停權這些都是長期問題，Grab 在東南亞有很多經驗，如果案子通過，當然會希望有所改善。」不過邱先生強調，Grab 的最大股東是 Uber 很難讓人放心，尤其是《外送專法》快要上路，「如果兩邊真的有要聯手對抗法規，外送員也拿他沒辦法；當然如果新公司福利很好也樂見其成，希望是兩個平台競爭外送員，而不是總是外送員在評估該何去何從。」此外，針對新平台規格可能變複雜，邱先生則補充，「就像你換一間新公司，本來就要熟悉內部作業方式和 SOP，這些外送員本來就要學習的，所以影響不大；倒是『更換新裝備』，希望 Grab 不要讓外送員又要花一筆錢買新的外套、安全帽、外送箱，這可能是目前外送員第一直覺在意的問題。