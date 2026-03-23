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台股23日盤中重挫逾千點，不過ETF買氣並未隨之降溫，群益台灣精選高息00919成交爆量，收盤時成交張數衝破28萬張，遠高於前一交易日逾12萬張，擠進台股成交量前三名，顯示在大盤劇烈修正之際，市場資金仍積極透過ETF逢低布局。此外，主動式ETF 主動統一台股增長（00981A）成交量34.3萬張，凱基台灣TOP50（009816）成交量達30萬張，雙雙躍居台股成交量前兩名，顯示即使大盤急跌，ETF仍是資金聚焦重心。00919之所以在震盪市況中持續受到青睞，與其配息特性有關。該檔ETF採季配息機制，固定於每年3月、6月、9月及12月除息，自成立以來單次配息介於0.54元至0.78元之間，且已連續12季維持年化配息率10%以上，對偏好穩定現金流的存股族具有一定吸引力。市場也因此出現愈跌愈買的現象，希望藉由回檔壓低持有成本。00919於23日下跌2.31%，收在22.44元。