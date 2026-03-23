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國民黨新竹縣長初選電話民調將在25日到27日登場，28日將舉行黨員投票，上演現任立委徐欣瑩對決新竹縣副縣長陳見賢。而同為妙天禪師門下、力挺徐欣瑩的《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，「國民黨百分百提名陳見賢」。吳子嘉在政論節目中表示，陳見賢是一清登記的流氓、黑道，自己前兩天已經具名到新竹地檢署去告陳見賢涉及的焚化爐案，那擺明就是犯罪的弊案。吳子嘉直言，下個月等徐欣瑩要脫黨參選就會做民調，如果是三腳督，「國民黨必敗啊！」，至於徐佳瑩民調會輸的原因，吳指出，國民黨全國都是全民調，只有新竹是變成黨員進來，擺明在搞你，陳見賢當了國民黨新竹縣黨部九年的主委，「所以黨員一進來，徐欣瑩就掛了」。吳子嘉推測，月底的初選結果將會是「徐欣瑩全民調第一名、但黨員進來徐欣瑩出局」，徐欣瑩一定不會服氣，她的支持者也會鼓勵她出來選。吳子嘉指出，國民黨的地方勢力的遊戲規則跟全民調的結果不相同，是不是符合國民黨、當事人、新竹縣民的利益，可受公評，「我沒有說我們一定對」，但就是徐欣瑩面臨一個考驗，「要Go ahead，還是回家吃自己」。吳子嘉續指，目前國民黨在立法院的席次，是54比51，如果少掉一席就變成53，53裡面含院長、副院長，這一席如果在投票的時候，就變成53比52，這時候一定要院長去投那一票才會贏，所以這一席是關鍵席。吳子嘉認為，如果這一席在三月份、四月份就開除黨籍，很自然會變成游離票，就有可能在不同的議題上做不同的選擇，對民進黨來說，要取得優勢太簡單了。