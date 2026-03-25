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▲只有在古早白金龍老酒中才可能偶然現身的「懷舊泡泡膠香氣」，竟然在熟成將近十年的「58金高千日醇」特定批次中意外尋得，相當驚喜。（圖/黑松提供）

▲2016年罐裝的千日醇老酒限量釋出，標誌性的清醬麴香與童年記憶中的泡泡膠甜潤氣息交織下，讓品酒時更添層次與趣味。（圖/黑松提供）

對於六七年級生來說，在那個娛樂不多的孩提時代，一條能吹出透明氣泡、在陽光下折射出光彩的太空氣球泡泡膠，幾乎是共同的童玩記憶。那股帶點甜潤的特殊膠香氣，更是深深烙印在腦海裡；即便多年過去，只要聞到這股香氣，瞬間就能將人拉回巷口與同伴比誰吹得大的純真畫面。很難想像，這樣極具童年玩味的泡泡膠氣味，竟會出現在一瓶陳放將近十年的高粱之中，形成大人味老酒與童年回憶之間強烈的趣味反差。事實上，在金門高粱酒迷圈中，「泡泡膠」一直是老饕們反覆提起的三大秘藏風味之一，但由於並非每批次老酒都會出現，加上特殊懷舊情感連結，格外容易引起關注。近期，這股香氣竟在2016年灌裝、歷經近十年熟成的「58金高千日醇」特定批次中偶然被發現，也讓「懷舊泡泡膠」風味，再次在老酒圈中掀起一波熱議。在高粱酒圈中，酒友之間常提及的人蔘、葡萄與泡泡膠三種秘藏風味，常被視為老酒熟成過程中可遇不可求的經典代表。這次，只有在古早白金龍老酒中才可能偶然出現的「懷舊泡泡膠香氣」，竟然在熟成將近十年的「58金高千日醇」特定批次中意外發現。這種微妙又迷人的特殊香氣，只有歷經長時間沉澱與自然熟成，才可能恰巧浮現，不僅讓老饕驚喜不已，也立刻成為近期酒友之間津津樂道的話題。而之所以能有這樣特殊的風味，是因為金門高粱酒在裝瓶之後，酒體仍會隨著時間推移持續熟成、細緻轉化，展現不同層次上的風味與成長。加上在黑松公司獨有的老酒熟成倉悉心照顧下，透過全時溫濕度監控與微厭氧熟成環境的精準控制，讓陳化效果更好，使「58金高千日醇」不同年份的老酒隨著時間綻放各自的陳香韻味，更成為市場銷售第一的金高老酒品牌。這批2016年灌裝、陳放將近十年的老酒，一開瓶，首先撲鼻而來的是「千日醇」標誌性的清醬麴香，隨後浮現類似梅子、香蕉與太空氣球般微甜的膠香氣息，瞬間把人帶回童年吹泡泡膠的快樂時光。多種層次交會後，轉化出近似熟成水果糖般的甜潤感。入口時，穀物的甘甜和泡泡膠般的柔甜輪流包覆舌尖，讓酒體更加圓潤順口。餘韻之間，泡泡膠般的甜香感慢慢淡去，只留下帶果感的清甜，讓人沉浸在熟成的老酒香氣與孩童回憶交錯的餘味之中。對許多酒迷來說，品味老酒不只是味蕾上的享受，更是一場味覺與回憶交織的旅程。當千日醇老酒與童年記憶交會，這款十年千日醇老酒在熟成風格中，多了一層童趣的反差，如同時光機般，帶來獨特的懷舊風味體驗。在古早白金龍才會偶然出現的「58 金高千日醇-懷舊泡泡膠風味(2016年灌裝)」極少特殊風味批次，限量絕版釋出。自 3月25日起，該款酒於 7-ELEVEN、全家開放預購，並於「黑松酒覓」及全台酒類專賣店陸續開賣，規格 750ml，建議售價780元，實際價格與庫存依各通路為準。