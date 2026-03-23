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工會憂「變相壟斷」 牽動市場競爭秩序

公平會應啟動嚴謹審查機制 工會：避免損及外送員、店家及消費者權益

東南亞應用程式「Grab Holdings Limited（Grab）」宣布以6億美元收購Delivery Hero旗下「foodpanda」在台灣的外送事業。而台中市外送平台服務產業工會呼籲主管機關公平會與勞動部正視第一線外送員及平台內部職工的權益，且Grab與Uber之間存在交叉持股的資本結構，若順利併購foodpanda台灣業務，勢必引發社會各界對於「變相壟斷」的高度疑慮。針對今（23）日市場傳出 Grab 併購 foodpanda 台灣區業務之消息，台中市外送平台服務產業工會表達「高度關注與潛在疑慮」。台中市外送平台服務產業工會理事長李建明表示，無論最終由哪一個平台或跨國企業接手台灣市場，首要前提都必須完整遵守並落實即將上路實施的外送專法。任何企業不得因商業併購、經營權轉移或市場重組，而影響外送從業人員應有的勞動條件與基本保障。台灣既然已經建立外送產業專法規範，未來任何平台進入或承接台灣市場，都沒有規避法律責任的空間。李建明也指出，面對可能發生的經營權轉移，工會對從業人員後續工作權益深感憂心。因此工會主張，即便公平交易委員會最終准許此項併購案，企業也應展現最基本的社會責任，承諾全數留任現有foodpanda外送員及平台內部職工，避免由基層勞工承擔企業整併所帶來的不確定風險與就業衝擊，以維持產業穩定與勞動安定。此外，該併購案可能對外送市場競爭結構造成的影響，工會發言人蘇柏豪也指出產業中存在的潛在隱憂。蘇柏豪表示，Grab與Uber之間存在交叉持股的資本結構， Grab順利併購foodpanda台灣業務，勢必引發社會各界對於「變相壟斷」的高度疑慮。可能牽動整體市場競爭秩序、平台議價能力、勞動條件及消費環境的長期變化。蘇柏豪強調，公平交易委員會面對此案，應啟動最嚴謹的審查機制，全面評估其背後資本連結、控制力集中及市場競爭實質影響，審慎檢視是否將導致台灣外送市場過度集中，進而損及外送員、合作店家與廣大消費者的整體權益。對於任何可能形成實質市場壟斷、削弱競爭或影響勞動穩定的結構性風險，都不應輕率放行。台中市外送平台服務產業工會說，工會現階段是如實反映基層從業人員對此併購案的擔憂，並沒有預設立場。工會說明，任何市場整併案都必須同時兼顧勞工權益、產業秩序與公共利益。工會將持續密切關注後續商業動態及主管機關審查進度，也期盼政府嚴格把關，為台灣外送產業維持一個公平、穩定、合法且可長可久的運作環境。