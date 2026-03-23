LINE 今（23）日宣布開始在台灣釋出「LINE Premium」會員計畫，開始批次向用戶發布，首月可以免費試用，直接省下165元！同時LINE Premium也向會員一次提供16種字型、還有22款應用程式圖示自由選擇使用，讓使用LINE的體驗更加多變自由！
LINE Premium全新多款字型登場！超可愛甜妞體也來了
LINE今（23）日起開始逐步向會員推送「LINE Premium」會員計畫，首月可以免費試用，而成為LINE Premium 會員之後，手機版的字型一共有16 款可以自由選擇，其中就包含呼聲很高的甜妞體，完整款式如下：
01. TW 文鼎板刻 POP 體
02. TW 文鼎 DC 陳森田
03. TW 文鼎 VF 簽字筆體
04. TW 文鼎圓體
05. TW 文鼎 POP-2
06. TW 文鼎書苑宋
07. TW 文鼎 TX 暖心體
08. TW 文鼎花栗體
09. TW 文鼎甜妞體
10. TW 文鼎 VF 白玉書體（非會員亦可使用）
11. TW 文鼎標準楷體
12. TW 文鼎顏楷
13. TW 文鼎仿宋
14. TW 文鼎方新書
15. TW 文鼎 POP
16. 芫荽（含客語字元，非會員亦可使用）
更改 LINE 字型步驟：在 LINE 設定中點選「字型（Premium）」，即可即時預覽並一鍵切換，為日常對話帶來煥然一新的閱讀體驗。
不只字型可以換！應用程式圖示22款同步上線、未來還有聯名款
LINE官方表示， LINE Premium 會員的專屬福利還有「應用程式圖示」自由更換，首波隆重推出 20 個精美設計款，與2 個基本款，有超可愛黑貓、柴犬等圖樣，還有櫻花、星星等可愛設計，完整款式如下：
除此之外，LINE也表示，未來將不定期推出與知名 IP 合作的限定款圖示，為用戶的手機桌面帶來更多趣味。
更改 LINE 圖示步驟：在 LINE 設定中點選「應用程式圖示（Premium）」，即可即時預覽並一鍵切換，為日常對話帶來煥然一新的閱讀體驗。
資料來源：LINE
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LINE今（23）日起開始逐步向會員推送「LINE Premium」會員計畫，首月可以免費試用，而成為LINE Premium 會員之後，手機版的字型一共有16 款可以自由選擇，其中就包含呼聲很高的甜妞體，完整款式如下：
01. TW 文鼎板刻 POP 體
02. TW 文鼎 DC 陳森田
03. TW 文鼎 VF 簽字筆體
04. TW 文鼎圓體
05. TW 文鼎 POP-2
06. TW 文鼎書苑宋
07. TW 文鼎 TX 暖心體
08. TW 文鼎花栗體
09. TW 文鼎甜妞體
10. TW 文鼎 VF 白玉書體（非會員亦可使用）
11. TW 文鼎標準楷體
12. TW 文鼎顏楷
13. TW 文鼎仿宋
14. TW 文鼎方新書
15. TW 文鼎 POP
16. 芫荽（含客語字元，非會員亦可使用）
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不只字型可以換！應用程式圖示22款同步上線、未來還有聯名款
LINE官方表示， LINE Premium 會員的專屬福利還有「應用程式圖示」自由更換，首波隆重推出 20 個精美設計款，與2 個基本款，有超可愛黑貓、柴犬等圖樣，還有櫻花、星星等可愛設計，完整款式如下：
除此之外，LINE也表示，未來將不定期推出與知名 IP 合作的限定款圖示，為用戶的手機桌面帶來更多趣味。
更改 LINE 圖示步驟：在 LINE 設定中點選「應用程式圖示（Premium）」，即可即時預覽並一鍵切換，為日常對話帶來煥然一新的閱讀體驗。