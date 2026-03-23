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日本京都是全球觀光客相當熱愛的旅遊景點，許多台灣遊客時常前往京都旅遊，近期位於京都的一家法國餐廳在社群平台上時常掀起議論，這間餐廳在門口招牌上大大秀出了一個「幹」字，這間名為「Restaurant幹」的餐廳讓不少台灣民眾特地前來朝聖拍照。時常分享日本旅遊景點與美食的IG網紅「樂冠廷 阿樂YGT」22日分享，自己在京都發現了一家台灣人一定會停下腳步的店，只見畫面中店家招牌僅有「幹」這個字，他還秀出店家名片，同樣霸氣只放上了一個字，戲稱京都這間餐廳，台灣人經過一定會停下來拍照。事實上，這家餐廳在去年就一度掀起台灣旅客討論，在日本最大美食餐廳評價與搜尋網站「Tabelog」上可以查到，「Restaurant幹」距離京都市營地下鐵東西線的「京都市役所前站」，該處地點周遭有相當多景點，包含京都御苑以及錦市場，且坐落於京都最多餐飲店家的聚集處。「Restaurant 幹」在Tabelog上的評價為3.1顆星的評價；Google評論則有4.5顆星，店內僅有14個座位，在介紹中則提到，主廚擁有超過10年法式料理修業與烹飪經驗，提供融合日式風味的法式料理給顧客，並以懷石風格呈現，套餐價格則落在5500日圓和7500日圓。事實上，由店家的社群平台可看到其名稱「Restaurant Miki」以及，Miki在日文漢字中為「幹（みき）」，具有骨幹、主幹核心的意味。