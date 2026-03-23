國際能源總署（IEA）執行長比羅爾（Fatih Birol）23日表示，中東地區九個國家的40多處能源生產設施在戰爭中遭到「嚴重或極其嚴重」的破壞，這可能導致全球供應鏈在衝突結束後仍面臨長期的中斷。
修復之路漫長
根據彭博社報導，比羅爾23日在澳洲坎培拉的記者會中作出上述言論，他進一步指出，這些損壞意味著受損的油田、煉油廠和管道需要相當長的時間才能重新上線。
他強調，這場持續三週多的衝突對能源供應鏈的打擊，相當於將1970年代的兩次石油危機以及2022年俄烏戰爭引發的天然氣危機「全部加在一起」。
他表示：「不只是油氣，全球經濟的重要動脈如石化產品、化肥、硫磺及氦氣等的貿易均已中斷，這將對全球經濟產生嚴重後果。」
亞洲首當其衝
比羅爾認為，由於亞洲高度依賴該地區的原油，正處於這場危機的最前線。
當被問及中國限制燃料出口的決定時，比羅爾呼籲全世界應共同面對危機。他表示：「各國固然先考慮國內利益，但在這種情況下，若無正當理由實施嚴格的出口限制，可能無法獲得國際社會的認同。」
IEA的應對措施
IEA已於3月初宣布釋放創紀錄的4億桶緊急石油儲備，以緩解供應衝擊並遏制因戰爭導致的價格飆升。
比羅爾表示，若伊朗戰爭在未來幾天或幾週內進一步干擾市場，IEA必要時將釋放更多石油儲備。不過他也直言，隨著荷姆茲海峽的航運近乎停滯，解決燃料供應中斷的唯一真正方法，仍是重新開放這條主要的貿易航道。
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根據彭博社報導，比羅爾23日在澳洲坎培拉的記者會中作出上述言論，他進一步指出，這些損壞意味著受損的油田、煉油廠和管道需要相當長的時間才能重新上線。
他強調，這場持續三週多的衝突對能源供應鏈的打擊，相當於將1970年代的兩次石油危機以及2022年俄烏戰爭引發的天然氣危機「全部加在一起」。
他表示：「不只是油氣，全球經濟的重要動脈如石化產品、化肥、硫磺及氦氣等的貿易均已中斷，這將對全球經濟產生嚴重後果。」
亞洲首當其衝
比羅爾認為，由於亞洲高度依賴該地區的原油，正處於這場危機的最前線。
當被問及中國限制燃料出口的決定時，比羅爾呼籲全世界應共同面對危機。他表示：「各國固然先考慮國內利益，但在這種情況下，若無正當理由實施嚴格的出口限制，可能無法獲得國際社會的認同。」
IEA的應對措施
IEA已於3月初宣布釋放創紀錄的4億桶緊急石油儲備，以緩解供應衝擊並遏制因戰爭導致的價格飆升。
比羅爾表示，若伊朗戰爭在未來幾天或幾週內進一步干擾市場，IEA必要時將釋放更多石油儲備。不過他也直言，隨著荷姆茲海峽的航運近乎停滯，解決燃料供應中斷的唯一真正方法，仍是重新開放這條主要的貿易航道。
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