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▲保安警察第三總隊二大隊破獲跨國喪屍煙彈製毒工廠，起出逾1公斤的第2級毒品「依托咪酯」(Etomidate)原料等，阻止毒品流入市面。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊二大隊破獲跨國喪屍煙彈製毒工廠，起出逾1公斤的第2級毒品「依托咪酯」(Etomidate)原料等，阻止毒品流入市面。(圖／保三總隊二大隊提供)

內政部警政署保安警察第三總隊二大隊於今(23)日宣佈破獲跨國運作之喪屍煙彈製毒分裝工廠，攔截逾1公斤的第2級毒品「依托咪酯」(Etomidate)原料等，阻止毒品流入市面，偵訊後，將涉案嫌疑人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。警政署保安警察第三總隊二大隊大隊長蘇信丞表示，保三總隊二大隊據報有一跨國運作之喪屍煙彈分裝工廠，在北部地區流動，乃組成專案小組，於日前見事機成熟，乃會同刑事警察局偵查第8大隊及新北市警金山分局人員，突擊新北市五股區一處社區大樓，成功瓦解跨國依托咪酯煙彈分裝據點，逮捕犯嫌柯姓、溫姓，並攔截1163公克之第2級毒品「依托咪酯」(Etomidate)原料粉末及煙油、毒品咖啡包25包，以及丙二醇，甘油、無水酒精、芒果香精等調味添加物與燒杯、分裝瓶等製毒器具1批及滑套、彈匣等槍枝零組件，乃帶回處理。保三總隊二大隊高雄偵查分隊分隊長陳伊藝說，經調查發現，該集團背後是由一名長期滯留柬埔寨之陳姓主嫌(83年次、通緝中)於幕後指揮，陳嫌先於境外經營販售平台，並透過通訊軟體以遠端指導柯、溫2嫌製毒技術。保安警察第三總隊二大隊大隊長蘇信丞指出，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯對中樞神經有強烈抑制作用，吸食後會導致意識混亂、昏迷，甚至像「殭屍」一樣渾身顫抖，無法站立，近期更發生多起毒駕死傷重大事故，因此將依托咪酯列為查緝重點。蘇信丞並指出，此次所查獲的毒品原料，如果流入市面，可製造超過一萬顆「喪屍菸彈」，市值高達2千萬元以上，犯嫌並將煙彈以哈密瓜、水蜜桃、芒果等水果口味為主打，降低年輕族群戒心並吸引使用，由於其外觀與一般電子煙彈相似，易造成青少年濫用吸食，對社會及青少年造成極大威脅，所幸成功阻止毒品流入市面，避免民眾遭受毒品危害，進一步阻止許多因吸食依托咪酯所衍生的毒駕犯罪。蘇信丞呼籲，請民眾注意若煙彈為「無標示」(缺乏成分說明、製造商資訊)或透過「非正規渠道」(如社群軟體私訊、非法夜市攤位)取得，或強調「強效」、「合法替代大麻」，那極高機率就有可能是含有依托咪酯的煙彈，保三總隊二大隊將持續追緝幕後主嫌及販毒網路，以澈底瓦解毒品集團，並呼籲民眾切勿購買、吸食依托咪酯，共同維護社會治安與公共安全。