我是廣告 請繼續往下閱讀

▲防疫人員完成芳苑雞場蛋雞撲殺及消毒工作。（圖／彰化縣政府提供，2026.03.23）

彰化是全國最大雞蛋生產縣，佔總量4成以上。芳苑鄉一處蛋雞場18日主動監測時發現異常，經農業部獸醫研究所確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員昨日完成全場6萬2314隻蛋雞撲殺及消毒，防止疫情擴散。根據統計，彰化縣去年有9場禽流感疫情，場數為全國最高，共撲殺39萬5,735隻家禽，今年首件禽流感的撲殺數量也是全國最高。彰化縣動物防疫所今（23）日提醒，春天氣溫日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，疫情風險升高，請家禽飼養場應注意保暖與通風工作、持續加強禽場防鳥設施。根據農業部動植物防疫檢疫署統計，去年全台禽流感23場，其中彰化有9場、雲林8場、嘉義縣1場、台南4場、屏東1場，共撲殺74萬8946隻；今年第一季至今全國已通報13起禽流感，撲殺25萬2074隻，數量最多的是彰化芳苑蛋雞場6萬2314隻，第2、第3多都在嘉義朴子，分別是4萬9542隻、4萬3302隻。動物防疫所指出，禽流感多在9月至翌年3月間高發，春季氣溫變化大導致禽隻免疫力下降，防疫單位提醒業者加強防鳥設施與人車消毒，若未依規定通報或生物防疫不合格，最高可罰新台幣100萬元。