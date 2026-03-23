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民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，但今天在立法院委員會透過聯合質詢加國民黨召委廖先翔傳話，成功質詢陸委會主委邱垂正，過程中廖先翔突離席，未料由李貞秀坐上主席台成為代理召委，引發綠委強烈不滿要求時間暫停。對此同為委員會召委的綠委李柏毅痛批，廖不是隨便找人代理主席，這是藍白兩黨精心配合，中國想讓國際看到「有中國籍的立委站上台灣立法院主席台」，藉此矮化我國主權，向國際宣傳兩岸同屬一國。對於李貞秀坐上主席台成為代理召委，李柏毅痛批，先是黨團助理站上質詢台，再來連同黨立委也站上去合法掩護非法，現在連讓李貞秀代理召委這種小動作都要來嗎？李柏毅表示，民眾黨企圖用聯合質詢的方式逼迫陸委會，在黃捷質詢時間，廖先翔又藉故離開，由李貞秀代理召委，接管內政委員會議事進行，廖先翔不是隨便找人代理主席，這是藍白兩黨精心配合。中國想讓國際看到「有中國籍的立委站上台灣立法院的主席台」，藉此矮化我國主權，向國際宣傳兩岸同屬一國。最後李柏毅強調，支持邱垂正堅守立場、捍衛法治，備詢只對召委回覆，也認為黃捷質詢時間不該被用來配合藍白兩黨上演爛戲，立法院是台灣最高民意機關，「堅決反對雙重國籍立委質詢官員、代理主持議事」。