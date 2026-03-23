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美國總統川普（Donald Trump）21日對伊朗發出威脅，若德黑蘭當局不在48小時內重新開放荷姆茲海峽，美國將「打擊並徹底摧毀」伊朗發電廠。對此，中國外交部呼籲，立即停止軍事行動，回歸談判，不要讓戰爭繼續下去。中國外交部今（23日）舉行例行記者會，對於美方要求伊朗在48小時內開放荷姆茲海峽，否則將對伊朗各類發電廠發動打擊並將其摧毀，外交部發言人林劍表示，當前中東的戰火仍在蔓延外溢。如果戰事持續擴大、局勢再度升級，整個地區將陷入不可收拾的局面。林劍表示，武力只會導致惡性循環。中方強烈呼籲當事方立即停止軍事行動，回歸對話談判，不要讓這場本就不該開始的戰爭再繼續下去。另外，對於越南官員反對中國在西沙群島進行造陸等活動，林劍回應，西沙群島是中國的固有領土，不存在任何爭議。中國在自己的領土上開展必要的建設是為了改善島上居民的居住和生活條件，服務地方經濟發展。