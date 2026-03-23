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▲羲承宣布退團後，透露將以solo身分發新專輯。（圖／IG@enhypen）

韓國男團ENHYPEN在本月10日突宣布成員李羲承（Heeseung）正式退團，讓粉絲都非常震驚，隨後羲承也以手寫信透露是思考已久的決定，公司BELIFT LAB也呼籲外界尊重成員們選擇。而昨（22）日，羲承與粉絲進行視訊簽售，首度吐露退團後心聲，先是跟大家道歉後，表示將以solo歌手身分發行新專輯，這個速度讓許多粉絲忍不住直呼「有這麼急嗎？」羲承在日前宣布退出ENHYPEN後，於昨日透過視訊簽售，吐露了退團後的心聲，「大家一定都嚇了一跳，但我沒事，不過心裡有點抱歉」。而羲承也透露了日後動向，表示將以solo歌手身分回歸歌壇，「我很快就會發行新專輯」。羲承退團後的發言，也引發兩派爭論，有粉絲認為他看起來很疲憊，感覺是在公司有發生什麼事才會退團。但另一派則指出羲承在退團不久後，就宣布即將發布新專輯，似乎準備了很久，「已經快發行了，代表早就有退團的想法…」、「solo有這麼急嗎？」等。在宣布退團消息後，羲承也透過親筆信向粉絲表達心聲，他坦言自己思考了很長一段時間才做出這個艱難決定，並感謝一路以來支持他的粉絲與團隊夥伴，信中他提到，未來將依照公司規劃的新方向發展，專注投入個人音樂活動，希望能以不同的面貌繼續與大家見面。隨著羲承正式退團，ENHYPEN未來將以6人體制繼續活動，官方表示團體既有行程與活動計畫仍會照常進行，也希望粉絲能持續支持其他成員的發展，儘管成員組成出現變動，但團體與個人未來的動向仍備受外界關注。