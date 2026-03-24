隨著穩定幣、數位資產浪潮來襲，「2026台灣數位資產論壇」今（24）日舉辦以「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」為主題論壇，透過產業實務、金融專業與法律觀點的交叉對話，帶領與會者直面問題核心。台灣數位資產暨開放科技協會理事長、全國商業總會理事長許舒博表示，舉辦這次論壇的主要目的，是為了讓大家更了解數位貨幣，可徹底解決跨國企業結算、匯差等痛點，他也呼籲，政府主管機關制定相關法規共同推廣，讓台灣進入未來的數位金融風潮。
穩定幣如何進入企業運用？專家分享實務經驗
「2026台灣數位資產論壇」今（24）日下午於台北文創大樓6樓登場，現場吸引逾300名嘉賓一同參與，近期全球金融市場對於穩定幣的應用升溫，許多跨國企業開始評估以「穩定幣」作為跨境結算和資金調度的替代方案，不過穩定幣加入企業的營運流程、會計師要如何看待鏈上資產的會計認列與風險揭露？都是企業主頭痛的現實問題。
本次論壇特別邀請多位專家來此，針對穩定幣走入企業營運的實務面進行深度剖析，Tether商務總監Peter Chen在會中談到穩定幣新紀元；在數據驅動的信任之下，Liminal Custody 創辦人Mahin Gupta則提到如何保障穩定幣與虛擬資產在鏈上的透明度與安全性；AWS資深解決方案架構師Scott Liao在會中進行實務分享，探討區塊鏈應用的雲端佈署。
最後針對企業營運的現實課題，區塊勢創辦人許明恩、陽明交通大學法學博士／金融安全專家蔡佩玲、理律法律事務所合夥律師熊全迪、安侯建業聯合會計師事務所執業會計師陳富仁4人進行精彩對談，討論採用穩定幣之後的會計與合規相關議題。
實體貨幣波動性大 急需穩定、可信任數位貨幣
台灣數位資產暨開放科技協會理事長、全國商業總會理事長許舒博開場時表示，舉辦這次論壇的主要目的，是為了讓大家更了解數位貨幣，現在跨國金融、科技與產業界面臨到匯率換算等巨大挑戰，在現行貨幣體系下，美元每變動僅「一毛錢」，大型壽險公司的資產損益變動就可能高達新台幣20億元，這種高度波動性對於產業界而言，是極大的經營負擔。這時候若有能取得全球認同和信任，將能有效降低因幣值頻繁變換帶來的避險成本。
在這樣的國際賽局中，台灣產業界必須思考，除了美元與人民幣，是否有更具信任度、更穩定的「替代貨幣」？而穩定幣正是目前最有潛力的選項之一。因此這次舉辦論壇，透過專家們跨領域經驗分享，帶大家了解穩定幣。許舒博也呼籲，可信任的數位貨幣的推動關鍵仍掌握在政府手中，需要政府主管機關認同並制定相關法規，共同推動台灣進入未來的數位金融風潮。
資料來源：台灣數位資產暨開放科技協會
我是廣告 請繼續往下閱讀
「2026台灣數位資產論壇」今（24）日下午於台北文創大樓6樓登場，現場吸引逾300名嘉賓一同參與，近期全球金融市場對於穩定幣的應用升溫，許多跨國企業開始評估以「穩定幣」作為跨境結算和資金調度的替代方案，不過穩定幣加入企業的營運流程、會計師要如何看待鏈上資產的會計認列與風險揭露？都是企業主頭痛的現實問題。
本次論壇特別邀請多位專家來此，針對穩定幣走入企業營運的實務面進行深度剖析，Tether商務總監Peter Chen在會中談到穩定幣新紀元；在數據驅動的信任之下，Liminal Custody 創辦人Mahin Gupta則提到如何保障穩定幣與虛擬資產在鏈上的透明度與安全性；AWS資深解決方案架構師Scott Liao在會中進行實務分享，探討區塊鏈應用的雲端佈署。
最後針對企業營運的現實課題，區塊勢創辦人許明恩、陽明交通大學法學博士／金融安全專家蔡佩玲、理律法律事務所合夥律師熊全迪、安侯建業聯合會計師事務所執業會計師陳富仁4人進行精彩對談，討論採用穩定幣之後的會計與合規相關議題。
台灣數位資產暨開放科技協會理事長、全國商業總會理事長許舒博開場時表示，舉辦這次論壇的主要目的，是為了讓大家更了解數位貨幣，現在跨國金融、科技與產業界面臨到匯率換算等巨大挑戰，在現行貨幣體系下，美元每變動僅「一毛錢」，大型壽險公司的資產損益變動就可能高達新台幣20億元，這種高度波動性對於產業界而言，是極大的經營負擔。這時候若有能取得全球認同和信任，將能有效降低因幣值頻繁變換帶來的避險成本。
在這樣的國際賽局中，台灣產業界必須思考，除了美元與人民幣，是否有更具信任度、更穩定的「替代貨幣」？而穩定幣正是目前最有潛力的選項之一。因此這次舉辦論壇，透過專家們跨領域經驗分享，帶大家了解穩定幣。許舒博也呼籲，可信任的數位貨幣的推動關鍵仍掌握在政府手中，需要政府主管機關認同並制定相關法規，共同推動台灣進入未來的數位金融風潮。