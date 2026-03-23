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展期：2026 年 4月2日 - 4月5日 地點：台北花博公園爭艷館

早鳥票資訊：2026 年 2 月 11 日 - 3 月 28 日

官方網站：https://www.illustrationtaipei.com/

社群平台：https://www.instagram.com/illustration_taipei/

ibon 售票連結：https://tour.ibon.com.tw/event/696f255812962a49fae979fd

ACCUPASS 售票連結：

https://www.accupass.com/event/2601151152356534009800

「 2026 台北國際插畫博覽會 」即將盛大登場。本屆展會以「 夢想暴走 PA（Dreams Overdrive）」為主題，延續串聯創作者、大眾與產業端的核心精神，進一步擴大展會規模與國際參與度，邀集來自台灣、日本、韓國、香港及更多地區的創作者與品牌共襄盛舉，展現亞洲插畫創作的多元能量與蓬勃發展。作為亞洲重要的插畫交流平台，「 台北國際插畫博覽會 」不僅提供創作者展示作品的舞台，更持續深化商業媒合機制，促進插畫家與品牌、授權單位之間的合作機會。透過展會期間的交流與專業串聯，讓創作從靈感發展為具體的商業應用，進一步拓展插畫在文化與產業中的影響力。本屆展會也集結多位備受關注的知名插畫家，包括風格鮮明的「 鹿人TWODEERMAN 」、人氣角色「 貓貓蟲咖波 」，以及活躍於國際舞台的「 Gyumg Studio、胡子碰碰 」等創作者，帶來具高度辨識度的作品，呈現當代插畫的豐富樣貌。延續歷屆廣受好評的互動活動，今年再次推出粉絲與創作者之間最具情感連結的企劃—【告白台北畫博】留言牆。觀眾可將想對創作者說的話寫下，透過主辦單位傳遞至每位創作者手中，讓創作與觀眾之間建立更直接且真誠的交流。秉持插畫融於生活的特質，主辦單位亦攜手多間台北風格店展開城市串聯，包括 茉莉生活風格、朋丁 pon ding、美好文具室、直物文具 Café、能藝文具、理想の部屋、爐鍋咖啡小藝埕、濕地｜venue、來好 LAI HAO、小品雅集、蛋塔俱樂部 Tart CLUB、造糕的人…等。民眾可於合作店家中尋找「 台北畫博限定小彩蛋 」，拍攝主視覺海報或酷卡，即有機會獲得展會免費單日票（詳細贈票方式依各店公告為準），體現創作文化走入日常的真實樣貌。餐飲體驗方面，本屆特別邀請台北餐飲品牌「 Sweet & Sour 」進駐展場，聯名品牌 IP「 Mr. Freeman 費豊曼先生 」所傳遞的自由創作精神為核心，打造融合咖啡、美食與限定周邊的創意空間，讓觀眾在品味之中感受靈感流動。展會期間現場亦規劃多項互動與回饋活動，包括填寫問券即可參加抽獎，有機會獲得 Esther Bunny、吃貨恐龍盲盒及現場 DIY 磁吸招牌燈箱…等人氣好禮；同時推出「 主視覺紀念疊色集章明信片 」，完成集章即可兌換可樂果與卡迪那等限定贈品，增添民眾觀展樂趣。