中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（24）日各地仍維持多雲到晴，中南部高溫突破30度；周三（3月25日）起2波東北季風接力南下，北台灣與東半部降雨機率增加、氣溫下滑；此外，清明連假（4月3日至4月6日）預估會有較強的鋒面影響台灣，降雨範圍可能擴大，氣象署將持續觀察。
明天天氣暖熱 中南部在飆30度
黃恩鴻指出，明天天氣全台大部分地區氣溫舒適，中南部日照強烈，高溫可來到28至30度，各地低溫維持在18至20度，日夜溫差較大，雖然基隆北海岸、大台北及東半部偶爾會有零星降雨，但整體而言並不影響戶外活動。
周三起2波東北季風 北東轉濕涼
好天氣即將在周三發生轉折，黃恩鴻說明，東北季風、微弱鋒面周三至周四（3月26日）通過，大台北、東半部及恆春半島的降雨機率上升，有局部短暫陣雨，北台灣高溫會明顯下降到23至24度，相比周一、周二有感轉涼，桃園以南地區受影響較小，仍能維持多雲到晴。
周五（3月27日），第2波東北季風將再度增強。黃恩鴻分析，周五的水氣量相對較多，降雨範圍涵蓋北部、東半部及恆春地區，氣溫持續偏低，北部、宜花高溫24至25度，低溫17至19度。周末（3月28日至3月29日）水氣稍減，但大台北山區與東半部仍有局部短暫陣雨，民眾周末出門建議攜帶雨具。
早晚注意濃霧 清明連假降雨機率高
除了降雨與氣溫變化，氣象署也特別提醒低雲與濃霧的影響。明天在北部、雲林至台南的清晨與夜晚，容易出現局部霧影響能見度；金門及馬祖則一路到周三，整天都可能受到局部霧或低雲干擾，由於霧氣會嚴重影響行車與航運安全，計畫往返離島或利用國道通勤的民眾，應隨時留意最新氣象資訊。
黃恩鴻提醒，長期預報顯示，清明連假的天氣不穩定，可能會有一波結構較完整的鋒面抵達台灣，水氣會比本周還多，目前看來降雨範圍主要還是落在北部、東半部，實際狀況還有待觀察，不排除整個台中以北、中南部山區都進入雨區。
資料來源：中央氣象署
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黃恩鴻指出，明天天氣全台大部分地區氣溫舒適，中南部日照強烈，高溫可來到28至30度，各地低溫維持在18至20度，日夜溫差較大，雖然基隆北海岸、大台北及東半部偶爾會有零星降雨，但整體而言並不影響戶外活動。
好天氣即將在周三發生轉折，黃恩鴻說明，東北季風、微弱鋒面周三至周四（3月26日）通過，大台北、東半部及恆春半島的降雨機率上升，有局部短暫陣雨，北台灣高溫會明顯下降到23至24度，相比周一、周二有感轉涼，桃園以南地區受影響較小，仍能維持多雲到晴。
周五（3月27日），第2波東北季風將再度增強。黃恩鴻分析，周五的水氣量相對較多，降雨範圍涵蓋北部、東半部及恆春地區，氣溫持續偏低，北部、宜花高溫24至25度，低溫17至19度。周末（3月28日至3月29日）水氣稍減，但大台北山區與東半部仍有局部短暫陣雨，民眾周末出門建議攜帶雨具。
除了降雨與氣溫變化，氣象署也特別提醒低雲與濃霧的影響。明天在北部、雲林至台南的清晨與夜晚，容易出現局部霧影響能見度；金門及馬祖則一路到周三，整天都可能受到局部霧或低雲干擾，由於霧氣會嚴重影響行車與航運安全，計畫往返離島或利用國道通勤的民眾，應隨時留意最新氣象資訊。
黃恩鴻提醒，長期預報顯示，清明連假的天氣不穩定，可能會有一波結構較完整的鋒面抵達台灣，水氣會比本周還多，目前看來降雨範圍主要還是落在北部、東半部，實際狀況還有待觀察，不排除整個台中以北、中南部山區都進入雨區。
資料來源：中央氣象署