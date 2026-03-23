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▲蕭薔（如圖）一直是圈內美魔女，受訪時大方分享保養秘訣，關鍵就是「發現問題，找方法解決」。（圖／記者邱曾其攝影）

蕭薔爆參戰《浪姐7》認：考慮中

被稱「最年長浪姐」蕭薔高EQ回應

57歲女星蕭薔被稱作「台灣第一美女」，近日傳出她將參加中國節目《乘風破浪的姐姐》第7季（簡稱《浪姐7》），有機會成為「最年長浪姐」，消息一出引發外界熱議。今（23）日蕭薔出席《網紅與善的距離》發布記者會，只見她美貌依舊，臉上幾乎看不出歲月痕跡，被問到是否以天價酬勞參加《浪姐7》蕭薔鬆口確實有收到邀約，但仍在考慮中。蕭薔一直是圈內的美魔女，今現身記者會狀態仍相當好，不僅臉蛋緊緻光滑，身材也非常纖瘦，22吋螞蟻腰讓眾人看了羨慕。蕭薔受訪時大方分享保養秘訣，關鍵就是「發現問題，找方法解決」。外傳她將參戰《浪姐7》，蕭薔坦言已連續好幾季收到節目邀約，不過目前仍在考慮中，她直言現階段沒有什麼是「一定要做」或是「抗拒去做」，就看緣分是否成熟。蕭薔認為「有去也好，沒有去也好；有去就全力以赴，好好享受舞台與過程」，一切等待官方公布。另外，蕭薔還未證實加入《浪姐》，卻已被說是「年紀最長的姐姐」，她高EQ說：「我確實出生比較早，但那不是我能控制的。」表示出生的早代表作品、工作軌跡可以橫跨兩個世紀」。至於是否要天價酬勞才會答應邀約？蕭薔保持堅定態度，表示還是看緣分。