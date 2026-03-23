41歲周曉涵是網路美少女出身，就讀逢甲大學時為公認的校花，踏入演藝圈後在戲劇圈耕耘多年，大小螢幕都有作品，有「偶像劇女神」封號，她近日分享一段彎腰簽名的13秒影音，五官角度簡直跟韓國天團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）一模一樣，連鋼鐵粉絲也一度認錯，「第一眼以為是Jisoo...」
周曉涵彎腰簽名太嫵媚 粉絲：低頭超像Jisoo
周曉涵在粉專上傳一支短影音，只見她出席一場公開活動，期間傾身提筆簽下自己的大名，周曉涵中分長髮垂下，穿一件知名運動品牌的細肩帶小洋裝，露出白皙香肩和美人鎖骨，事業線還隱約見客，十分性感。
有趣的是，周曉涵簽完名後押上日期，一度停頓思考今天是幾月幾日，經旁人提醒才下筆，讓她逗趣地說：「還記得現在是2026（年）就好！」許多粉絲看了影片，紛紛聚焦在女神的那張超級明星臉，「好美，第一眼真的很像Jisoo」、「這個角度還以為是Jisoo」、「低頭超像Jisoo」、「智秀中文變好強」、「真的是台灣Jisoo」、「太像了！」
去年幸運和Jisoo合影 周曉涵激動：瞧我嚇的
去年3月23日，Jisoo現身在桃園會展中心舉行的亞洲巡迴見面會，身為Jisoo粉絲的周曉涵也前往參加，她事後在社群平台分享一段影片，片中，Jisoo本人正走向周曉涵所坐的位置，周曉涵見狀立刻請人錄影，她則在與偶像同框時趁機比YA，拍下兩人難得的合照。
而Jisoo看到周曉涵的鏡頭，也親切地停下腳步，定格在下巴比出剪刀手，讓周曉涵嚇了一跳，欣喜寫下：「Jisoo停下來還擺pose跟我合照耶！瞧我嚇的，近期最開心的一件事！」大批粉絲則訝異兩女長相如同雙胞胎，「2個智秀合體」、「台灣Jisoo跟正版Jisoo」、「我不知道哪個是本尊」，掀起一波熱議。
周曉涵 ᴬᴹᴬᴺᴰᴬ ᶜᴴᴼᵁ IG
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周曉涵在粉專上傳一支短影音，只見她出席一場公開活動，期間傾身提筆簽下自己的大名，周曉涵中分長髮垂下，穿一件知名運動品牌的細肩帶小洋裝，露出白皙香肩和美人鎖骨，事業線還隱約見客，十分性感。
有趣的是，周曉涵簽完名後押上日期，一度停頓思考今天是幾月幾日，經旁人提醒才下筆，讓她逗趣地說：「還記得現在是2026（年）就好！」許多粉絲看了影片，紛紛聚焦在女神的那張超級明星臉，「好美，第一眼真的很像Jisoo」、「這個角度還以為是Jisoo」、「低頭超像Jisoo」、「智秀中文變好強」、「真的是台灣Jisoo」、「太像了！」
去年3月23日，Jisoo現身在桃園會展中心舉行的亞洲巡迴見面會，身為Jisoo粉絲的周曉涵也前往參加，她事後在社群平台分享一段影片，片中，Jisoo本人正走向周曉涵所坐的位置，周曉涵見狀立刻請人錄影，她則在與偶像同框時趁機比YA，拍下兩人難得的合照。
而Jisoo看到周曉涵的鏡頭，也親切地停下腳步，定格在下巴比出剪刀手，讓周曉涵嚇了一跳，欣喜寫下：「Jisoo停下來還擺pose跟我合照耶！瞧我嚇的，近期最開心的一件事！」大批粉絲則訝異兩女長相如同雙胞胎，「2個智秀合體」、「台灣Jisoo跟正版Jisoo」、「我不知道哪個是本尊」，掀起一波熱議。