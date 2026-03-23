我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞外送及叫車服務巨頭Grab拋出震撼彈，母公司Grab Holdings Limited今日正式宣布已與德國公司Delivery Hero SE達成協議，收購Foodpanda台灣股權，消息一出掀起熱議。因Foodpanda台灣業務在2024年原先將被Uber Eats收購，遭公平會駁回，但細看Grab的股東組成可發現，Uber就是Grab的最大股東，此外還包含了軟銀與中國滴滴出行等其他多家知名集團。Grab今天宣布，將以6億美元估價現金收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，預計2026年下半年完成收購；Delivery Hero也發布聲明指出，已與Grab Holdings Limited（簡稱「Grab」）達成協議，將以6億美元現金出售其在台灣的配送平台業務，交易不涉及現金和債務。該交易尚需獲得當地監管部門批准，預計於2026年下半年完成。 Delivery Hero計劃將交易所得淨收益用於償還債務和一般公司用途，以進一步增強其資本結構。Grab集團執行長兼聯合創辦人Anthony Tan表示，這項收購代表著Grab正式進軍台灣市場，這將是Grab進入的第九個市場，也是在東南亞以外的首個市場。對Grab而言，這個下一步是自然而然形成，因為Grab在東南亞的經驗與台灣市場高度契合。公司看到了台灣食品和雜貨配送市場的巨大發展潛力。2024年Uber Eats曾以約9.5億美元現金與購買3億美元Delivery Hero股權的條件，希望收購foodpanda台灣業務，但遭公平會駁回，認定兩者合併後市占率超過9成，將削弱競爭並影響價格與抽成結構，這項收購案於2025年3月正式終止。這回輪到Grab提出收購，但由Grab背後的股東結構可發現，截止至2025年12月31日，Uber在Grab Holdings持股就佔了13.07%。而除了Grab之外，軟銀集團和中國滴滴出行和分別大約在2014到2015年就開始對Grab進行投資，金額達20億美元左右。此外，日本汽車巨頭豐田也在榜上。根據財經媒體《Investing.com》數據，Uber Technologies：13.07%SB投資顧問（SB Investment Advisers）：9.80%軟銀集團：9.80%豐田汽車：5.44%三菱日聯銀行：3.49%貝萊德集團（BlackRock)：3.16%滴滴出行：2.97%老虎全球管理（Tiger Global Management）：2.27%摩根士丹利：1.87%景順（Invesco）：1.84%