我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「海洋魔法派對-兒童海洋節」以奇幻與歡樂為主軸，連續三天帶來不同主題演出。（圖／屏東海生館提供）

即將迎來4月3日至4月5日三天連假。屏東海生館特別推出兩大主題活動「海洋魔法派對－兒童海洋節」與「海唷海唷！童遊會」，打造結合遊戲、表演與學習的親子放電行程。「海洋魔法派對-兒童海洋節」以奇幻與歡樂為主軸，連續三天帶來不同主題演出，用魔法變出陽光與笑容，人氣吉祥物「鯊寶」也將驚喜現身。「魔術互動表演」將於4月3日下午2點在世界水域館-水溶溶大廳登場，由專業魔術師帶來近距離互動與驚喜橋段，見證不可思議的魔法瞬間，每一個轉折，都伴隨孩子的驚呼與笑聲。「海洋舞動派對」4月4日下午2點在世界水域館-水溶溶大廳舉辦，從輕快帶動跳揭開序幕，再進入引人入勝的海洋故事與拯救海洋闖關活動，在遊戲中認識海洋保育。最後還能親手繪製紀念小物帶回家。「夢幻泡泡互動」4月5日下午3點於鯨魚廣場登場，現場將化身為充滿大小泡泡的奇幻空間，孩子們穿梭其中、盡情互動，營造如童話般的場景，一起留下難忘的兒童節回憶。「海唷海唷！童遊會」結合雙語閱讀、智慧科技及後場探索一次滿足。4月4日上午10點由在地學童帶來活力十足的舞蹈在大廳帶來精彩演出，接續還有魔術演出、互動帶動跳及海洋知識有獎徵答輪番登場。「後場探索導覽」由專人帶領民眾深入平日較少開放的海生館後場空間，進一步認識濕地公園、水族中心，認識館內其他教學研究場域。活動採現場報名，名額有限。更多相關資訊可至屏東海生館官方網站或粉絲專頁查詢。