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針對國民黨立委柯志恩近期痛批「非核家園」是世紀大騙局的言論，高雄市議員參選人黃敬雅今（23）日反擊，直指柯志恩像撿到槍般大放厥辭，卻完全忘記國民黨自家人過去堅定的反核立場，不僅罔顧核廢料無處可去的事實，更無視一旦發生核災，高屏地區將面臨超過425平方公里土地化為永久隔離區的慘痛代價。黃敬雅表示，柯志恩可能忙著四處拍美照，無暇回顧歷史，但社會大眾都記憶猶新。新北市長侯友宜曾明確質疑核廢料沒有解決，怎麼能用核電。黃敬雅也指出，國民黨前主席朱立倫也曾強調如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能 ，並明言非核家園是不分朝野的共同目標，不應把反核當作政治操弄；台中市長盧秀燕與宜蘭縣長林姿妙更曾高呼沒有安全就沒有商轉 ，堅決反對在自己的縣市增加核電機組或重啟核四 。黃敬雅質疑，國民黨現在是否已經找到核廢料的最終處置場、究竟願意把核廢料放在哪一個藍營執政的縣市？如果連自家首長都強力反對，國民黨現在高喊重啟核能，完全只是在集體自嗨。黃敬雅重申，民進黨對於能源轉型的立場始終如一，核電廠安全必須到位、必須取得社會共識、核廢料必須解決，這三大原則缺一不可，在這些核心問題無解的情況下，任何負責任的政治人物都不該把重啟核電當作兒戲。黃敬雅更批評，柯志恩滿嘴愛高雄，甚至出生在屏東，卻對高屏地區潛在的核災危機一無所知。根據國內學者的模擬研究指出，如果核三廠發生核災，高雄市平均有5%、屏東縣有10%的土地，會因為嚴重的輻射污染被劃設為永久隔離區，這加起來超過425平方公里的土地，相當於好幾個行政區的面積，將面臨永遠無法居住、無法耕種的死局。黃敬雅諷刺，柯志恩週末才剛發臉書說自己多關注農民，卻支持可能讓農地化為烏有的核能政策，顯得格外荒謬。她並質問柯志恩，放任過去國民黨把高階核廢料的風險丟給屏東，現在又要讓屏東、高雄一起承擔土地化為烏有的風險，這種把南部鄉親身家性命拿來當作政治籌碼的行為，到底誰才是真正的自欺欺人。黃敬雅最後強調，非核家園對民進黨而言是核心價值，政治人物可以討論政策，但絕不能失去底線，把攸關台灣世代安全的能源議題當作政治提款機，柯志恩和國民黨才是真正把台灣人民當傻瓜的世紀大騙局。