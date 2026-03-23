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美國總統川普（Donald Trump）21日對伊朗祭出「48小時內不開放荷姆茲海峽，將徹底摧毀所有發電廠」的最後通牒，長期被視為避險資產之一的比特幣受影響，一度下殺到6.7萬美元，加密貨幣過去24小時內逾17萬人爆倉，爆倉金額達3.35億美元。比特幣上週末抹去了先前的所有漲幅，跌至69,000美元以下，在川普祭出48小時最後通牒後，週日更一度下跌約3%，一度下探到最低67,200美元。以太坊同步從2,120美元區域崩落至2,020美元。據CoinGlass資料顯示，CoinGlass資料顯示，最近24小時，全球有20萬4991人被爆倉 ，爆倉總金額為5.55億美元。最大單筆爆倉發生在OKT-BTC，價值1001.83萬美元。其中多頭爆倉超過2.41億美元，空頭爆倉超過9,315萬美元，反映做多的投資者在川普突襲式發言後集體踩雷。此外，傳統避險資產同樣承壓，黃金（XAU）爆倉295萬美元、白銀（XAG）爆倉201萬美元。香港理工大學研究員、香港Web3.0標準化協會執行會長李鳴表示，緊急狀況下，有人需要拋售比特幣兌換法幣購買機票或生活用品；石油價格上漲也促使一些集團拋售資產換取流動性。更關鍵的是，衍生品市場的高杠杆觸發了死亡螺旋，即一旦有人拋售，價格下跌引發大量杠杆倉位爆倉，進一步加劇拋壓。中國政法大學金融科技法治研究院院長趙炳昊教授表示，這些走勢很難被解釋為傳統意義上的避險資產，更像典型的風險資產去杠杆。即高杠杆倉位被動平倉、流動性分層導致踩踏、資金回撤到現金或短債。