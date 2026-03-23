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馬英九文教基金會人事大地震，由前台北市立大學教授戴遐齡接任執行長，並證實原執行長蕭旭岑與王光慈已於2月底離職。引發許多揣測。基金會執行長戴遐齡今（16）日發表聲明指出，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。基金會已委請律師針對之前發生的嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。馬英九先前聲明中，不僅將王光慈的頭銜降為前員工，更以強烈措辭切割，表示兩人個人言論與行為，都不代表基金會與馬英九的立場，還強調接掌執行長職務的戴遐齡「人品端正，操守清廉」，外界懷疑這樣的人事異動，可能涉及馬英九最重視的廉潔。國民黨主席鄭麗文今（23）日表示「這個事情其實是有人刻意的，當然，『始作俑者』是所謂藍營的人，是本來馬英九身邊的人，他本來就是長期對國民黨造成很多無法回復的傷害，這是他慣用的風格。」並替蕭旭岑背書，強調他沒犯錯，會堅定力挺，不讓「有心人士」有機可乘。戴遐齡表示，相信司法調查結果出爐後，真相自會大白，強調外界人士若再有傳述有損基金會或前總統馬英九名義之不實事項，基金會將採取法律行動，以正視聽。基金會內部大刀闊斧整頓，透過法律途徑釐清過往財務爭議。