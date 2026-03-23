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成功脫離呼吸器依賴 醫：橫膈膜節律器臨床應用廣泛

▲Mark和Wendy感謝三總團隊，幫助Wendy重獲呼吸自由。（圖／記者張乃文攝）

病患不幸腦損傷 家屬感激三總團隊「承擔這項手術」

原先在英國的醫院擔任兒科護理師，現年37歲的Wendy在2024年3月，卻因為接受腦部手術，不幸發生嚴重併發症，導致腦部多處梗塞，更引發嚴重的「後天性中樞性低通氣症候群」，大腦失去自動調節呼吸的功能，須24小時依賴呼吸機。經過三總團隊治療，成功完成全台首例，國際醫療「橫膈膜節律器植入手術」，幫助Wendy重獲呼吸自由。三總今（23）日舉行「台灣首例國際醫療橫膈膜節律器植入手術」記者會。三軍總醫院外科部部主任黃才旺說，三總作為台灣唯一具備橫膈膜節律器（DPS）植入經驗與專業技術的醫療機構，而此次個案Wendy因為腦部動靜脈異常，先天性腦部出血，因此需要手術介入。黃才旺說，Wendy在手術介入後有併發症，導致後遺症。而在協助Wendy手術前，三總團隊透過視訊與患者家屬進行會議評估。醫師提到，因為病患先生本身是醫師，對於呼吸器的設備、使用的氧氣濃度參數設定都非常了解，因此透過呼吸設定參數的確認，判斷有相當高機會可脫離呼吸器。黃才旺解釋，橫膈節律器的作用方式是，透過電極刺激橫膈上的肌肉，也因為Wendy呼吸潮氣容積較小，二氧化碳排出能力也較差，因此透過橫膈刺激，透過這類型裝置，增加潮氣容積，也讓二氧化碳排出能力達到正常狀態。在橫膈膜節律器（DPS）植入術後與多專科團隊的精密照護下，Wendy呼吸功能大幅進步，成功脫離長期的呼吸依賴，開始在無管路狀態下自主呼吸。黃才旺指出，橫膈膜節律器是呼吸重建領域的一大突破，其臨床適應症相當廣泛，除了此次個案的中樞性低通氣症候群外，更涵蓋了高位脊髓損傷導致的呼吸衰竭，及運動神經元疾病，如漸凍症等病症。黃才旺說，患者在接受手術後，能縮短甚至脫離對呼吸機的依賴，進而大幅改善生活品質與行動尊嚴。三總團隊透過此次台灣首例國際醫療個案的成功經驗，不僅證實了橫膈膜節律器植入技術在治療上的關鍵地位，更向國際展現了台灣醫療在跨國、跨部門、跨職類整合上的實力。在記者會中，Wendy的先生Mark也出席並致詞，他說，這2年來，我和 Wendy共同經歷了無數磨難。還住在英國時，Wendy在一次手術後不幸遭受了腦損傷。「我多希望能完整分享我們所經歷的那些痛苦與艱辛，好讓各位能真正理解，對於這次手術的成功，我們內心感到多麼深切的感激。」Mark提到，想簡潔地表示自己最深、最真摯的謝意，也感謝醫師及其帶領的整個手術與醫療團隊，「感謝你們有勇氣承擔這項手術。當我在菲律賓的一些同事仍對DPS植入術的風險與不確定性感到憂慮時，黃醫師和他的團隊始終保持專注，並深信這項技術能為我妻子帶來益處。」「我們都清楚其中的風險，但若沒有團隊勇往直前的勇氣，我們今天就無法見證眼前的結果」對於妻子Wendy終於能自主呼吸，Mark表達由衷感激。Wendy也透過眼動儀表示感激「如果沒有你們，我的DPS植入手術和脫離呼吸器的過程就不會如此成功」。