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▲台北101為呼應民主自由價值，並紀念台灣總統直選30週年的重要時刻，台北101將於今晚點燈打字。（圖／台北101提供）

台北101今晚再點燈！中英 7 大金句接力閃耀

▲台北101今（23）日點燈字樣「人民當家」。（圖／台北101提供）

▲台北101今（23）日點燈字樣「愛與自由」。（圖／台北101提供）

▲台北101今（23）日點燈字樣「總統直選30年」。（圖／台北101提供）

▲台北101今（23）日點燈字樣「POWER TO PEOPLE」。（圖／台北101提供）

▲台北101今（23）日點燈字樣「FREE & LOVE」。（圖／台北101提供）

▲台北101今（23）日點燈字樣「TAIWAN VOTE 30」。（圖／台北101提供）

台灣民主發展重大里程碑！ 1996 年 3 月 23 日，台灣舉行了歷史上首次總統直接民選，真正落實了主權在民的普世價值，這項成就已正式屆滿 30 週年。為紀念這個屬於全體台灣人民的重要時刻，台灣最高地標「台北 101」宣布，將於今（23）日晚間點燈打字，紀錄台灣民主的重要篇章。台北101表示，為呼應民主自由價值，並紀念台灣總統直選30週年的重要時刻，台北101將於今晚點燈打字，見證台灣民主發展的重要里程碑。今晚台北101點燈活動將於晚間 18:00 至 22:00 於台北 101 大樓外牆準時亮起。預計輪播中、英文共 7 大核心金句，將台灣的民主成績單傳遞向世界：