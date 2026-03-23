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彰化縣埤頭鄉發生惡犬咬人事件，一名76歲的陳姓阿嬤日前遭3隻凶狠的流浪犬圍攻追咬，造成全身超過200處撕裂傷口，送醫後發現傷勢嚴重傷口深可見骨，雖然院方已積極治療，但傷口仍不斷化膿，將再次進行第4次清創手術。據了解，陳姓阿嬤家庭經濟清寒，丈夫與唯一的兒子都已去世，平時僅依靠農收賺取微薄收入，但因名下持有農田無法申請低收，對此彰化醫院為了幫助阿嬤能早日康復，於今（5）日起免費提供5次高壓氧治療，協助阿嬤傷口加速復原。本案發生在3月11日中午12點多，獨自在農田拔韭菜花時，突然遭3隻狗圍咬，導致全身多處被咬的血肉模糊，被鄰居發現時全身都是爛泥，就連衣服也被咬得支離破碎，當時阿嬤雖奮力抵抗，仍被無情撕咬。送醫治療後發現阿嬤手腳、背部、臀部約200處嚴重撕裂傷，且傷口混入大量泥沙，即便進行清創仍反覆發炎化膿，預計明日將進行第4度清創手術。經社工了解，阿嬤的丈夫與唯一的兒子均已去世，目前由2名女兒、媳婦輪流照顧，家庭經濟清寒，阿嬤平時僅依靠農收賺取微薄收入，卻因名下有農田無法申請低收、中低收，讓本是清寒的家庭不敢採用費用較高的醫療方式。對此彰化醫院高壓氧中心主任蔡卓榮表示，院方提供5次免費的高壓氧治療，協助阿嬤撐過身體的危機，家庭也不致被拖垮。動防所表示，目前這3隻惡犬行蹤成謎，當地村長回報狗不見了，也沒人敢承認是飼主，動防所目前派員協尋中，一旦抓回了，在飼主未認領前，動防所會強制收容安置，直到警方確認飼主後，會依《動物保護法》裁罰，最高重罰15萬元罰鍰。