我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗縣通霄鎮11日發生一起驚悚平交道事故！有輛休旅車行經秋茂園平交道時，違規闖越平交道遭貨物列車撞擊，所幸未造成人員傷亡，事故發生後，該名肇事駕駛被起底，竟是台鐵新埔站60歲蘇姓副站長，台鐵公司今（23）日表示，委員會達成共識，做出一次記2大過予以免職決議。回顧事件，有輛休旅車行經新埔站＝通霄站間東正線秋茂園平交道時，前後柵欄皆已放下導致休旅車進退不得，此時台鐵7501次貨物列車正要通過，休旅車駕駛見狀趕緊下車按下緊急按鈕，並站在休旅車旁不斷揮舞雙手試圖示意列車停車。不過列車仍因煞車不及撞上休旅車車尾，所幸該名駕駛及時閃避未受傷。而蘇男事發後留在現場處理並配合調查，並無逃逸情形，目前已著手調查，並先將該員工調離現職，將盡速依據調查事實及結果，召開專案考成會議予以加重究責懲處。台鐵公司表示，18日下午2點召開專案考成委員會，審議3月11日新埔站蘇姓值班站長早退及引發平交道事故一案；經委員會陳列調查結果，並依程序予以當事人陳述意見，由委員進行問答。歷經2小時10分後，委員會達成共識做出一次記2大過予以免職之決議，並於20日核布懲處令。台鐵公司指出，依公務人員保障法相關規定，蘇員如有不服考成決議，得於收受本令的隔天起30日內，繕具復審書經本公司向公務人員保障暨培訓委員會提起復審。另依交通事業人員考成條例第14條但書規定，考成應予免職人員，自確定之日起執行；蘇員將於收受本免職令的隔天起停職。