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中油今（23）日宣布調漲油價，行政院長卓榮泰說明，受中東局勢影響，政府自2月28日以來已吸收約65億元成本，若完全反映國際油價漲幅將更高，強調目前調整已「相對有限」，民眾「經過中油可以心存感謝」，此話一出，國民黨台北市議員參選人楊智伃臉書發文狂酸，這樣的邏輯令人難以接受。楊智伃質疑政府面對油價上漲，竟要求民眾心懷感謝，所謂中油吸收成本都來自納稅人，形同「人民的錢左手換右手」，卻還要感恩戴德。她強調，油價上漲牽動物價，從運輸到餐飲成本都會增加，基層民眾首當其衝，油價或許會隨國際情勢波動，但連帶上漲的物價卻難以下修，政府是否低估對民生的長期衝擊。矛頭指向能源政策，楊智伃批評民進黨長年能源規劃失當，導致能源成本不斷攀升，使台灣在面對國際油氣價格波動時更加脆弱。她認為，政策錯誤讓全民承擔後果，政府再以補貼方式因應，卻反過來要求民眾「心存感謝」，反酸既然政府認為民眾應該感謝，不如乾脆「揪團到中油門口高唱島嶼天光」。