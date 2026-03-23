美國、以色列與伊朗的戰爭持續延燒，伊朗對海灣國家發動反擊，封鎖荷姆茲海峽祭出經濟戰，但似乎仍處下風。外媒指出，德黑蘭手中仍有一張未使用的王牌，「髒彈」（dirty bomb），雖不是核彈，但也能達到伊朗強硬派期望造成的嚴重後果。
India Today報導，儘管德黑蘭持續在中東地區發動無人機和飛彈襲擊，但迄今為止，華府和耶路撒冷對戰爭的渴望仍未被抑制。但德黑蘭手中還有「髒彈」這張王牌，這種令人恐懼但極少使用的武器，能為德黑蘭的強硬派領導層提供一種途徑，使其在不訴諸全面核戰的情況下，造成其所尋求的沉重代價。
美國核能管理委員會（NRC）說明，髒彈（dirty bomb）是一種放射性物質擴散裝置，將傳統炸藥和輻射物質結合，利用爆炸大規模散播放射性物質，污染周圍區域。雖然髒彈的爆炸衝擊力遠不及核武器，但其主要影響是會污染農田和水源，造成嚴重的長期危害，並增加暴露族群罹患癌症和急性放射病等疾病的風險。
美國疾病管制與預防中心（CDC）的說法，髒彈主要危險來自爆炸本身可能造成嚴重的傷亡和財產損失，所使用的放射性物質不太可能立即導致嚴重的疾病，除非是爆炸中心附近的人。但髒彈的放射性粉塵和煙霧會擴散到爆炸地點以外，吸入後會對健康構成威脅。高濃度暴露可能導致急性放射病（ARS），損害骨髓、胃腸道和心血管系統，進而可能導致感染、內出血和器官衰竭。世界衛生組織（WHO）表示，長期接觸會增加白血病、癌症、心血管疾病和白內障的風險。
而據2012年南加州大學一份研究推估，洛杉磯若遭髒彈攻擊，可能在接下來10年造成高達160億美元經濟損失，主因是清理成本，以及民眾恐慌心理造成的長期行為改變。
國際原子能總署（IAEA）稱，德黑蘭擁有440公斤高濃縮鈾（HEU），其中鈾-235的濃縮度為60%。核彈通常需要90%的濃縮度，但若伊朗願意，60%濃縮度的鈾既可以用來製造髒彈，也可以用來製造傳統核武。
事實上，伊朗可能具備製造和部署髒彈的能力也被認為是美國發動空襲的原因之一。
不過，《外交政策》雜誌在2025年12天戰爭結束後分析，伊朗使用髒彈的可能性很低，因為這將招致大規模報復，引發海灣地區和更廣泛的中東地區的信任危機，並有可能疏遠中國和俄羅斯。
倫敦國王學院學者克里格（Andreas Krieg）也直言，伊朗極不可能對以色列或其他國家使用髒彈，因為會對政治、軍事、聲譽造成災難性後果，伊朗歷來重視戰略上的模糊性和可否認性。髒彈襲擊會消除這些緩衝，引發大規模的國際報復，可能導致政權垮台。
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美國核能管理委員會（NRC）說明，髒彈（dirty bomb）是一種放射性物質擴散裝置，將傳統炸藥和輻射物質結合，利用爆炸大規模散播放射性物質，污染周圍區域。雖然髒彈的爆炸衝擊力遠不及核武器，但其主要影響是會污染農田和水源，造成嚴重的長期危害，並增加暴露族群罹患癌症和急性放射病等疾病的風險。
美國疾病管制與預防中心（CDC）的說法，髒彈主要危險來自爆炸本身可能造成嚴重的傷亡和財產損失，所使用的放射性物質不太可能立即導致嚴重的疾病，除非是爆炸中心附近的人。但髒彈的放射性粉塵和煙霧會擴散到爆炸地點以外，吸入後會對健康構成威脅。高濃度暴露可能導致急性放射病（ARS），損害骨髓、胃腸道和心血管系統，進而可能導致感染、內出血和器官衰竭。世界衛生組織（WHO）表示，長期接觸會增加白血病、癌症、心血管疾病和白內障的風險。
而據2012年南加州大學一份研究推估，洛杉磯若遭髒彈攻擊，可能在接下來10年造成高達160億美元經濟損失，主因是清理成本，以及民眾恐慌心理造成的長期行為改變。
國際原子能總署（IAEA）稱，德黑蘭擁有440公斤高濃縮鈾（HEU），其中鈾-235的濃縮度為60%。核彈通常需要90%的濃縮度，但若伊朗願意，60%濃縮度的鈾既可以用來製造髒彈，也可以用來製造傳統核武。
事實上，伊朗可能具備製造和部署髒彈的能力也被認為是美國發動空襲的原因之一。
不過，《外交政策》雜誌在2025年12天戰爭結束後分析，伊朗使用髒彈的可能性很低，因為這將招致大規模報復，引發海灣地區和更廣泛的中東地區的信任危機，並有可能疏遠中國和俄羅斯。
倫敦國王學院學者克里格（Andreas Krieg）也直言，伊朗極不可能對以色列或其他國家使用髒彈，因為會對政治、軍事、聲譽造成災難性後果，伊朗歷來重視戰略上的模糊性和可否認性。髒彈襲擊會消除這些緩衝，引發大規模的國際報復，可能導致政權垮台。
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